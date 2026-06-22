Prediksi Skor Prancis vs Irak di Piala Dunia 2026: Les Bleus Bidik Tiket Babak 32 Besar

Kylian Mbappe merayakan salah satu dari dua golnya saat membawa Prancis menang 3-1 atas Senegal pada laga perdana Grup I Piala Dunia 2026. (Instagram/@equipedefrance)
JawaPos.com – Prediksi laga Prancis kontra Irak pada Piala Dunia 2026 akan dibahas pada artikel ini. Les Bleus - julukan Timnas Prancis - berpeluang mencatatkan nama mereka sebagai tim selanjutnya yang lolos ke babak gugur alias 32 besar.
Prancis berjumpa Irak pada lanjutan penyisihan Grup I Piala Dunia 2026. Laga ini akan digelar di Lincoln Financial Field, Philadelphia, Amerika Serikat, Selasa (23/6) pukul 04.00 WIB.
Tim asuhan Didier Deschamps tentu lebih difavoritkan untuk mengunci poin. Sebab, performa kedua tim di laga perdana berbanding terbalik.
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Prancis mengawali turnamen dengan kemenangan meyakinkan 3-1 atas Senegal pada Rabu (17/6) silam, sedangkan Irak harus mengalami kekalahan telak dari Norwegia dengan skor 1-4 di hari yang sama. Status Irak yang merupakan debutan di turnamen juga turut membuat sang jawara dua kali ini lebih diunggulkan.
Selain itu, Prancis tengah dalam motivasi tinggi menyusul performa apik pemain bintangnya, Kylian Mbappe. Pada laga sebelumnya, bintang Real Madrid ini mencetak brace sekaligus menorehkan sejarah.
Torehan dua gol di laga itu membuat Mbappe melampaui rekor Olivier Giroud pada tabel pencetak gol terbanyak Timnas Prancis. Mantan penyerang Paris Saint-Germain (PSG) ini juga melampaui rekor sang legenda, Just Fontaine, sebagai pemain yang paling banyak mencetak gol di putaran final Piala Dunia.
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Pelatih Irak, Graham Arnold, sampai sempat bercanda mengenai performa garang Mbappe. Arnold berkelakar bahwa dirinya berencana memasang tiga penjaga gawang untuk menghentikan pemain berusia 27 tahun itu.
“Saya bertanya apakah kami bisa memainkan tiga penjaga gawang. Tapi mereka (FIFA) bilang tidak,” ujar Arnold diiringi tawa, dilansir ESPN.
Tak sampai di situ, dari segi produktivitas gol, Prancis juga menjadi tim yang cukup menakutkan bagi Irak. Untuk diketahui, Prancis selalu berhasil mencetak gol dalam 14 laga terakhir, dengan jumlah lebih dari satu gol dalam 13 laga di antaranya.
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