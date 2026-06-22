Jadwal Siaran Langsung Timnas Argentina vs Austria di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Timnas Argentina dan Austria memperebutkan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Laga lanjutan babak penyisihan Grup J ini akan dihelat di AT&T Stadium, Texas, Amerika Serikat, Selasa (23/6) pukul 00.00 WIB.

Timnas Argentina dan Austria sama-sama telah mengantongi satu kemenangan. Itu artinya, pemenang dari laga ini akan memastikan diri lebih cepat ke babak gugur piala dunia.

Sementara tim yang mengalami kekalahan akan menentukan nasib di laga terakhir babak grup J piala dunia. Secara matematis, timnas Argentina tentu lebih diunggulkan.

Bermodalkan kemenangan telak 3-0 atas Aljazair di laga sebelumnya, timnas Argentina yang berjuluk La Albiceleste diprediksi menjadi tim selanjutnya yang menempatkan diri dalam daftar peserta babak 32 besar.

Terlebih lagi, dalam segi materi pemain, Argentinya nyaris tanpa cela. Pelatih Argentina, Lionel Scaloni sampai kebingungan menentukan komposisi lini depan menyusul pulihnya Julian Alvarez dari cedera engkel.

Di sisi lain, Lautaro Martinez juga memiliki kontribusi cukup besar di laga sebelumnya. Penyerang Inter Milan ini aktif membuka ruang dalam membongkar pertahanan Aljazair sehingga rekannya, Lionel Messi bisa leluasa bergerak.

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"Pelatih harus terus-menerus membuat keputusan, siapa yang bermain, siapa yang tidak, siapa yang masuk, siapa yang keluar. Semua orang ingin bermain, tetapi membangun tim membutuhkan 11 pemain, dan Anda mencari fungsi yang ideal,” kata Scaloni dilansir dari Reuters, Senin (22/6).

Argentina juga dalam kepercayaan diri tinggi menyusul performa garang sang megabintang Lionel Messi yang mencetak hattrick di laga sebelumnya. Untuk diketahui, pemain berjuluk La Pulga ini berpeluang menecatatkan rekor lain.