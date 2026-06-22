Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Senin, 22 Juni 2026 | 18.32 WIB

Jadwal Siaran Langsung Timnas Argentina vs Austria di Piala Dunia 2026

Lionel Messi memimpin Timnas Argentina di Piala Dunia 2026. (Instagram/@leomessi) - Image

Lionel Messi memimpin Timnas Argentina di Piala Dunia 2026. (Instagram/@leomessi)

JawaPos.com - Timnas Argentina dan Austria memperebutkan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Laga lanjutan babak penyisihan Grup J ini akan dihelat di AT&T Stadium, Texas, Amerika Serikat, Selasa (23/6) pukul 00.00 WIB.

Timnas Argentina dan Austria sama-sama telah mengantongi satu kemenangan. Itu artinya, pemenang dari laga ini akan memastikan diri lebih cepat ke babak gugur piala dunia.

Sementara tim yang mengalami kekalahan akan menentukan nasib di laga terakhir babak grup J piala dunia. Secara matematis, timnas Argentina tentu lebih diunggulkan.

Bermodalkan kemenangan telak 3-0 atas Aljazair di laga sebelumnya, timnas Argentina yang berjuluk La Albiceleste diprediksi menjadi tim selanjutnya yang menempatkan diri dalam daftar peserta babak 32 besar.

Terlebih lagi, dalam segi materi pemain, Argentinya nyaris tanpa cela. Pelatih Argentina, Lionel Scaloni sampai kebingungan menentukan komposisi lini depan menyusul pulihnya Julian Alvarez dari cedera engkel.

Di sisi lain, Lautaro Martinez juga memiliki kontribusi cukup besar di laga sebelumnya. Penyerang Inter Milan ini aktif membuka ruang dalam membongkar pertahanan Aljazair sehingga rekannya, Lionel Messi bisa leluasa bergerak.

"Pelatih harus terus-menerus membuat keputusan, siapa yang bermain, siapa yang tidak, siapa yang masuk, siapa yang keluar. Semua orang ingin bermain, tetapi membangun tim membutuhkan 11 pemain, dan Anda mencari fungsi yang ideal,” kata Scaloni dilansir dari Reuters, Senin (22/6).

Argentina juga dalam kepercayaan diri tinggi menyusul performa garang sang megabintang Lionel Messi yang mencetak hattrick di laga sebelumnya. Untuk diketahui, pemain berjuluk La Pulga ini berpeluang menecatatkan rekor lain.

Jika berhasil mencetak gol ke gawang Austria, Messi akan menjadi pemain pertama di abad ke-21 yang mampu mencetak gol di enam laga Piala Dunia beruntun. 

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Montiel Cedera, Molina Baru Pulih, Bek Kanan Timnas Argentina Jadi Sorotan Jelang Hadapi Austria di Piala Dunia - Image
Piala Dunia 2026

Montiel Cedera, Molina Baru Pulih, Bek Kanan Timnas Argentina Jadi Sorotan Jelang Hadapi Austria di Piala Dunia

Senin, 22 Juni 2026 | 13.06 WIB

Pencetak gol Piala Dunia 2026 : Deniz Undav samai Messi dan David - Image
Piala Dunia 2026

Pencetak gol Piala Dunia 2026 : Deniz Undav samai Messi dan David

Senin, 22 Juni 2026 | 01.23 WIB

Timnas Argentina dan Atletico Madrid Sering Dibenci Orang? Ternyata Menggunakan Akar Filosofi Sepak Bola yang Sama - Image
Piala Dunia 2026

Timnas Argentina dan Atletico Madrid Sering Dibenci Orang? Ternyata Menggunakan Akar Filosofi Sepak Bola yang Sama

Sabtu, 20 Juni 2026 | 19.08 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites - Image
1

Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites

2

Kapolri Kenang Warisan Bung Karno, Tegaskan Semangat Pemimpin Bangsa Harus Terus Dijaga

3

Prediksi Skor Ekuador vs Curacao di Piala Dunia 2026: La Tri Wajib Menang demi Lolos ke Babak 32 Besar

4

Prediksi Skor Uruguay vs Tanjung Verde di Piala Dunia 2026: Kecerdikan Marcelo Bielsa Hadapi Blue Sharks

5

Prediksi Skor Jerman vs Pantai Gading di Piala Dunia 2026: Ujian Sesungguhnya Die Mannschaft di Grup E

6

Prediksi Skor Belgia vs Iran di Piala Dunia 2026: Kevin de Bruyne Jadi Pembeda Ladeni Perlawanan Team Melli

7

Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan

8

Prediksi Skor Spanyol vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: La Roja Wajib Menang Demi Lolos ke 32 Besar

9

Prediksi Susunan Pemain Timnas Jepang vs Tunisia: Hiroki Ito Sudah Kantongi Kekuatan Lawan!

10

Prediksi Susunan Pemain Timnas Ekuador vs Curacao: Alan Franco Sudah Lupakan Kekalahan di Laga Perdana

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore