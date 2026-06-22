Prediksi Timnas Argentina vs Austria: Messi Berburu Kemenangan Kedua, Austria siap Beri Kejutan

JawaPos.com - Timnas Argentina akan menghadapi Austria pada laga kedua Grup J Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium, Selasa (23/6) dini hari WIB. Pertandingan ini menjadi salah satu laga yang paling dinantikan pada matchday kedua karena mempertemukan juara bertahan dan megabintang Lionel Messi dengan tim yang sedang berkembang pesat di sepak bola Eropa.

Timnas Argentina dan Austria datang dengan modal yang sama-sama positif setelah meraih kemenangan pada laga pembuka piala dunia. Argentina sukses mengawali langkah mereka dengan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Aljazair. Hasil itu menempatkan La Albiceleste di posisi yang sangat baik dalam persaingan grup sekaligus menunjukkan bahwa mereka masih menjadi salah satu kandidat kuat untuk mempertahankan gelar juara piala dunia.

Di sisi lain, Austria juga tampil impresif saat mengalahkan Yordania dengan skor 3-1. Kemenangan itu memperlihatkan kualitas tim asuhan Ralf Rangnick yang terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir.

Austria tidak lagi dipandang sebagai peserta pelengkap, melainkan sebagai tim yang mampu memberikan kejutan kepada lawan-lawan yang lebih difavoritkan. Pertandingan ini memiliki arti penting bagi kedua negara.

Kemenangan akan membuka peluang besar untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya lebih cepat. Sebaliknya, tim yang kalah akan menghadapi tekanan lebih besar menjelang pertandingan terakhir fase grup.

Sorotan utama tentu kembali tertuju kepada Lionel Messi. Kapten Argentina tersebut tampil luar biasa pada pertandingan pertama dengan mencetak tiga gol ke gawang Aljazair. Meski usianya tidak lagi muda, Messi masih menunjukkan kemampuan yang membuatnya menjadi pemain pembeda dalam pertandingan besar.

Keberadaan Messi tetap menjadi senjata utama Argentina, tetapi kekuatan tim ini tidak hanya bergantung pada sang kapten. Di lini depan, Argentina masih memiliki Lautaro Martinez dan Julian Alvarez yang mampu memberikan ancaman dari berbagai situasi.

Keduanya dikenal punya mobilitas tinggi serta kemampuan penyelesaian akhir yang sangat baik. Dukungan dari lini tengah juga menjadi salah satu alasan mengapa Argentina tetap konsisten tampil kompetitif.