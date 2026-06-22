Argentina Bersiap Rotasi Lawan Austria, Lionel Scaloni Dipusingkan Masalah Cedera

Lionel Scaloni. (Istimewa)
JawaPos.com - Meski membuka perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Aljazair, Argentina belum bisa bernapas lega. Pelatih Lionel Scaloni masih harus berjibaku dengan masalah kebugaran pemain yang terus menghantui skuad Albiceleste.
Jelang laga kedua Grup J melawan Austria pada Senin mendatang, Scaloni diperkirakan kembali melakukan rotasi demi menjaga kondisi tim sekaligus mencari kombinasi terbaik.
Kabar baik datang dari Nicolas Tagliafico. Bek kiri berpengalaman tersebut akhirnya kembali berlatih bersama tim pada Jumat dan membuat seluruh 26 pemain Argentina untuk pertama kalinya berlatih bersama sejak tiba di Amerika Utara.
Namun, di tengah kabar positif tersebut, masalah baru muncul.
Melansir Sports Mole, Gonzalo Montiel masih belum pulih sepenuhnya dari cedera otot yang dialaminya saat menghadapi Aljazair. Meski sudah kembali berlatih bersama skuad, bek kanan River Plate itu diperkirakan belum cukup fit untuk menjadi starter melawan Austria.
Situasi tersebut membuka jalan bagi Nahuel Molina untuk kembali mengisi posisi bek kanan.
Montiel sendiri sebenarnya tampil kurang meyakinkan pada laga pertama dan sudah ditarik keluar pada babak pertama. Kemungkinan besar, pemain berusia 28 tahun itu hanya akan memulai pertandingan dari bangku cadangan.
Meski sudah kembali berlatih, Scaloni belum tentu langsung memainkan Tagliafico.
Facundo Medina yang tampil menggantikan sang bek kiri saat melawan Aljazair diperkirakan masih akan mempertahankan tempatnya. Staf pelatih tampaknya tidak ingin mengambil risiko dan lebih memilih menyiapkan Tagliafico untuk pertandingan terakhir fase grup melawan Yordania.
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