Lamine Yamal Tambahkan Bendera Dua Negara di Sepatunya Saat Debut Sebagai Starter di Piala Dunia

JawaPos.com - Lamine Yamal kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2026, bukan hanya karena penampilannya yang gemilang bersama Spanyol, tetapi juga karena detail unik yang ia tampilkan pada sepatunya.

Melansir Sport Bible, saat menjalani debut sebagai starter di Piala Dunia dalam kemenangan 4-0 atas Arab Saudi di Stadion Mercedes-Benz, Atlanta, bintang muda Barcelona itu terlihat mengenakan sepatu Adidas F50 dengan sentuhan khusus berupa dua bendera yang memiliki arti penting dalam hidupnya.

Meski membela Spanyol, Yamal memilih untuk tetap membawa simbol dua negara lain yang menjadi bagian dari identitas keluarganya: Maroko dan Guinea Ekuatorial.

Menghormati Akar Keluarga Yamal lahir di Barcelona dan telah memperkuat tim nasional Spanyol sejak level usia muda. Namun, pemain berusia 18 tahun itu memiliki hubungan yang kuat dengan dua negara Afrika.

Ibunya berasal dari Guinea Ekuatorial, sementara ayahnya berasal dari Maroko, negara yang mencuri perhatian dunia setelah mencapai semifinal Piala Dunia 2022.

Sebagai bentuk kebanggaan terhadap warisan keluarganya, Yamal secara rutin menampilkan kedua bendera tersebut di bagian belakang sepatu Adidas F50 miliknya.

Tradisi itu kembali terlihat saat pemanasan sebelum laga melawan Arab Saudi, ketika kamera menangkap detail unik pada sepatunya.

Pernah Didekati Maroko Sebelum memutuskan membela Spanyol, Maroko sempat berupaya meyakinkan Yamal untuk memperkuat Atlas Lions.