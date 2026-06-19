Profil Jonathan David! Man of the Match Kanada vs Qatar di Piala Dunia 2026 dengan Catatkan Hattrick

Jonathan David merayakan salah satu dari tiga golnya saat Kanada menghancurkan Qatar 6-0 pada laga Grup B Piala Dunia 2026 di Vancouver. (FIFA)
JawaPos.com — Kanada meraih kemenangan perdana di Piala Dunia 2026 setelah membantai Timnas Qatar 6-0 pada laga kedua Grup B di BC Place, Vancouver, Jumat (19/6/2026).
Penyerang andalan Kanada, Jonathan David, menjadi bintang lapangan dengan torehan hattrick yang mengantar timnya menjaga peluang lolos ke babak berikutnya.
Penampilan luar biasa Jonathan David membuatnya dinobatkan sebagai Man of the Match. Tiga gol yang dicetaknya menjadi fondasi kemenangan terbesar Kanada sejauh ini di turnamen Piala Dunia 2026.
Siapa Jonathan David?
Jonathan David memiliki nama lengkap Jonathan Christian David. Ia lahir di Brooklyn, New York, Amerika Serikat, pada 14 Januari 2000 dan kini berusia 26 tahun.
Meski lahir di Amerika Serikat, David memilih membela Timnas Kanada. Keputusan itu terbukti tepat karena kini ia menjadi salah satu pemain terbaik yang dimiliki Kanada dalam satu dekade terakhir.
Pemain bertinggi badan 1,75 meter tersebut beroperasi sebagai penyerang tengah. Keunggulan utamanya adalah kemampuan menggunakan kedua kaki secara sama baiknya, sehingga membuatnya sulit dihentikan para bek lawan.
Selain berposisi sebagai striker utama, Jonathan David juga mampu dimainkan sebagai penyerang kedua. Fleksibilitas itu membuatnya menjadi senjata penting dalam berbagai skema permainan Kanada.
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Perjalanan karier Jonathan David dimulai dari Ottawa ISC di Kanada. Bakatnya kemudian menarik perhatian klub Belgia, KAA Gent, yang merekrutnya pada Januari 2018 untuk memperkuat tim U-21.
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