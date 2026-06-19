Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 19 Juni 2026 | 15.12 WIB

Profil Jonathan David! Man of the Match Kanada vs Qatar di Piala Dunia 2026 dengan Catatkan Hattrick

Jonathan David merayakan salah satu dari tiga golnya saat Kanada menghancurkan Qatar 6-0 pada laga Grup B Piala Dunia 2026 di Vancouver. (FIFA) - Image

Jonathan David merayakan salah satu dari tiga golnya saat Kanada menghancurkan Qatar 6-0 pada laga Grup B Piala Dunia 2026 di Vancouver. (FIFA)

JawaPos.com — Kanada meraih kemenangan perdana di Piala Dunia 2026 setelah membantai Timnas Qatar 6-0 pada laga kedua Grup B di BC Place, Vancouver, Jumat (19/6/2026).

Penyerang andalan Kanada, Jonathan David, menjadi bintang lapangan dengan torehan hattrick yang mengantar timnya menjaga peluang lolos ke babak berikutnya.

Penampilan luar biasa Jonathan David membuatnya dinobatkan sebagai Man of the Match. Tiga gol yang dicetaknya menjadi fondasi kemenangan terbesar Kanada sejauh ini di turnamen Piala Dunia 2026.

Jonathan David memiliki nama lengkap Jonathan Christian David. Ia lahir di Brooklyn, New York, Amerika Serikat, pada 14 Januari 2000 dan kini berusia 26 tahun.

Meski lahir di Amerika Serikat, David memilih membela Timnas Kanada. Keputusan itu terbukti tepat karena kini ia menjadi salah satu pemain terbaik yang dimiliki Kanada dalam satu dekade terakhir.

Pemain bertinggi badan 1,75 meter tersebut beroperasi sebagai penyerang tengah. Keunggulan utamanya adalah kemampuan menggunakan kedua kaki secara sama baiknya, sehingga membuatnya sulit dihentikan para bek lawan.

Selain berposisi sebagai striker utama, Jonathan David juga mampu dimainkan sebagai penyerang kedua. Fleksibilitas itu membuatnya menjadi senjata penting dalam berbagai skema permainan Kanada.

Karier Klub yang Terus Menanjak

Perjalanan karier Jonathan David dimulai dari Ottawa ISC di Kanada. Bakatnya kemudian menarik perhatian klub Belgia, KAA Gent, yang merekrutnya pada Januari 2018 untuk memperkuat tim U-21.

Editor: Edi Yulianto
Tags
Artikel Terkait
Prediksi Susunan Pemain Timnas Qatar vs Kanada: Julen Lopetegui Tidak Merasa Tekanan - Image
Piala Dunia 2026

Prediksi Susunan Pemain Timnas Qatar vs Kanada: Julen Lopetegui Tidak Merasa Tekanan

Jumat, 19 Juni 2026 | 05.55 WIB

Prediksi Skor Kanada vs Qatar di Piala Dunia 2026: Kans Cyle Larin Bombardir Gawang The Maroons - Image
Piala Dunia 2026

Prediksi Skor Kanada vs Qatar di Piala Dunia 2026: Kans Cyle Larin Bombardir Gawang The Maroons

Jumat, 19 Juni 2026 | 03.44 WIB

Prediksi Kanada vs Qatar: Duel Penentu Nasib di Grup B Piala Dunia 2026 - Image
Piala Dunia 2026

Prediksi Kanada vs Qatar: Duel Penentu Nasib di Grup B Piala Dunia 2026

Kamis, 18 Juni 2026 | 23.23 WIB

Terpopuler

Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya - Image
1

Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya

2

Bocor ke Publik! 2 Alasan Krusial Ramadhan Sananta Mau Gabung ke Persebaya Surabaya

3

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Daftar Pemain Ghana dan Panama di Grup L Piala Dunia 2026

6

Prediksi Skor Austria vs Yordania di Piala Dunia 2026: Debut Bersejarah Wakil Asia Terancam di Laga Pertama

7

Sudah Masuk KBLI, Konten Kreator Didorong Punya NIB untuk Perkuat Legalitas

8

TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis

9

Prediksi Skor Timnas Portugal vs RD Kongo, Duel Pembuka Grup K Piala Dunia 2026 yang Sarat Ambisi

10

Foto Prabowo-Gibran Dipasang di Salib Merah saat Demo di Monas, PMKRI: Simbol Dua Pendosa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore