Prediksi Kanada vs Qatar: Duel Penentu Nasib di Grup B Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Kanada akan menghadapi Qatar pada pertandingan kedua Grup B Piala Dunia 2026 yang berlangsung di BC Place, Vancouver, Jumat (19/6/2026) dini hari WIB. Laga ini diprediksi berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan untuk memperbesar peluang lolos ke babak 32 besar.

Persaingan di Grup B sejauh ini masih terbuka lebar. Setelah pertandingan pertama berakhir dengan hasil imbang bagi seluruh peserta grup, tidak ada satu pun tim yang mampu mengambil keuntungan di klasemen.

Kondisi tersebut membuat setiap poin pada matchday kedua menjadi sangat berharga.

Kanada datang ke pertandingan ini dengan status tuan rumah yang membawa ekspektasi besar.

Pada laga pembuka, mereka hanya mampu bermain imbang 1-1. Hasil tersebut dianggap belum mencerminkan kualitas skuad yang dimiliki. Dukungan penuh publik sendiri belum mampu mengangkat performa terbaik tim, terutama di sektor serangan yang beberapa kali gagal memanfaatkan peluang.

Pelatih Jesse Marsch diperkirakan akan melakukan sejumlah penyesuaian untuk meningkatkan efektivitas permainan. Salah satu perubahan yang berpotensi terjadi adalah memasukkan Cyle Larin sebagai starter sejak menit awal.

Penyerang berpengalaman tersebut tampil cukup baik ketika masuk dari bangku cadangan pada pertandingan sebelumnya dan dinilai mampu memberikan variasi serangan yang lebih tajam.

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Kanada masih mengandalkan sejumlah pemain penting seperti Jonathan David, Tajon Buchanan, Stephen Eustaqio, dan Ismael Kone.