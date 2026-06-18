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Antonius Oskarianto Adur
Jumat, 19 Juni 2026 | 05.55 WIB

Prediksi Susunan Pemain Timnas Qatar vs Kanada: Julen Lopetegui Tidak Merasa Tekanan

Pelatih timnas Qatar Julen Lopetegui.(Dok. Julen Lopetegui) - Image

Pelatih timnas Qatar Julen Lopetegui.(Dok. Julen Lopetegui)

JawaPos.com - Julen Lopetegui tidak merasakan adanya tekanan menjelang laga tim nasional Qatar melawan Kanada. Laga Grup B tersebut dimainkan di BC Place, Jumat (19/6) pukul 05.00 WIB.

Menghadapi Kanada, Julen Lopetegui menganggap laga akan berlangsung menantang baginya. Menurutnya, tim tuan rumah punya kekuatan dari sisi fisik dan teknis.

"Dari tiga pertandingan grup, ini akan menjadi yang paling menantang karena Kanada adalah tim yang sangat bagus, baik secara fisik maupun teknis, dan ditambah lagi mereka juga bermain dengan ritme yang tinggi,” kata Julen Lopetegui yang dilansir laman resmi FIFA, Jumat (18/6).

Pelatih asal Spanyol tersebut sama sekali tidak merasa tertekan menjelang laga besok. Julen Lopetegui hanya menekankan agar timnya bisa fokus sejak awal pertandingan.

"Mereka juga bermain di kandang sendiri, dengan dukungan para penggemar. Bagi kami, kata "tekanan" tidak ada dalam pikiran. Sebaliknya, kami menghadapi pertandingan ini dengan ambisi dan antusiasme yang besar. Kami akan menghadapi tim yang kuat, tetapi fokus kembali dan menikmati momen masuk," jelas Lopetegui.

Dari sisi pemain, Abdulaziz Hatem menegaskan bahwa timnas Qatar sudah siap meski Kanada merupakan laga yang sulit. Gelandang 35 tahun tersebut juga ingin membuat sejarah untuk timnasnya.

"Kami tahu pertandingan melawan Kanada akan sulit, tetapi staf sudah siap, para pemain sudah siap. Dengan dukungan Tuhan, kami percaya tidak akan mengecewakan dan akan mampu terus membuat sejarah," pungkas Abdulaziz Hatem.

Prediksi susunan pemain Kanada vs Qatar

Timnas Kanada dan Qatar sudah menyiapkan pemain terbaiknya. Berikut ini susunan pemain terbaik kedua tim yang dilansir Fotmob:

Kanada (4-4-2):
Kiper: Crepeau
Bek: Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea
Gelandang: Ahmed, Eustaquio, Kone, Buchanan
Penyerang: David, Larin

Editor: Banu Adikara
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