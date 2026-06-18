Prediksi Skor Kanada vs Qatar di Piala Dunia 2026: Kans Cyle Larin Bombardir Gawang The Maroons

JawaPos.com — Timnas Kanada akan menghadapi Timnas Qatar pada laga kedua Grup B Piala Dunia 2026 di BC Place, Vancouver, Jumat (19/6/2026) pukul 05.00 WIB.

Duel krusial ini berpotensi menentukan peluang kedua tim menuju babak 32 besar setelah sama-sama meraih hasil imbang 1-1 pada pertandingan pembuka dan kini mengoleksi satu poin.

Mengapa Laga Kanada vs Qatar Sangat Menentukan? Kanada dan Qatar sama-sama gagal meraih kemenangan pada matchday pertama. Kanada ditahan Bosnia dan Herzegovina 1-1, sementara Qatar secara mengejutkan mampu mencuri satu poin saat menghadapi Swiss.

Situasi tersebut membuat persaingan Grup B masih sepenuhnya terbuka. Keempat tim memiliki koleksi satu poin sehingga kemenangan pada laga kedua bisa menjadi modal besar untuk mengamankan tiket ke fase gugur.

Bagi Kanada, tekanan sebagai tuan rumah masih terlihat pada pertandingan pertama. Tim asuhan Jesse Marsch kesulitan memaksimalkan peluang dan tidak mampu menunjukkan kualitas terbaik lini serang mereka.

Sebaliknya, Qatar justru tampil disiplin dan menunjukkan mental bertanding yang kuat. Sempat tertinggal dari Swiss, tim besutan Julen Lopetegui terus menekan hingga akhirnya berhasil menyamakan kedudukan.

Cyle Larin Berpeluang Jadi Starter Salah satu sorotan utama dari kubu Kanada adalah kemungkinan tampilnya Cyle Larin sejak menit awal. Penyerang berpengalaman itu memberikan dampak positif saat masuk dari bangku cadangan pada laga sebelumnya.

Kehadiran Larin diyakini bisa menambah ketajaman lini depan yang juga diperkuat Jonathan David. Kombinasi keduanya berpotensi menjadi ancaman serius bagi pertahanan Qatar.