Prediksi Lengkap Argentina vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Albiceleste Dijagokan Raih Awal Mulus

Timnas Argentina akan mengawali kiprah di Piala Dunia 2026 dengan melawan Aljazair. (Istimewa)
JawaPos.com - Argentina akan menghadapi Aljazair pada laga Grup J Piala Dunia 2026 di Stadion Arrowhead, Kansas, Rabu (17/6) pukul 08.00 WIB.
Sebagai juara bertahan, Argentina mengincar start sempurna untuk mengawali perjalanan mereka mempertahankan gelar. Namun, Aljazair datang dengan ambisi menciptakan kejutan dan berharap bisa meniru keberhasilan Arab Saudi yang pernah menumbangkan La Albiceleste pada laga pembuka Piala Dunia 2022.
Meski lebih diunggulkan, Argentina tetap harus waspada. Aljazair menunjukkan perkembangan yang menjanjikan dan memiliki modal positif untuk memberikan perlawanan sengit.
Argentina membidik awal mulus ketika mereka melakoni pertandingan pertama pada ajang Piala Dunia 2026, terlebih datang dengan status juara bertahan.
Argentina datang ke Piala Dunia 2026 dengan status sebagai tim terbaik di kualifikasi zona CONMEBOL. La Albiceleste finis di puncak klasemen dengan koleksi 38 poin dari 18 pertandingan, hasil 12 kemenangan, dua kali imbang, dan empat kekalahan.
Dalam masa persiapan menuju putaran final, tim asuhan Lionel Scaloni juga tampil meyakinkan. Julian Alvarez dan rekan-rekannya meraih dua kemenangan beruntun atas Honduras (2-0) dan Islandia (3-0).
Modal tersebut menjadi bekal berharga bagi Argentina untuk membuka turnamen dengan kemenangan. Selain itu, mereka juga memiliki kenangan manis saat tampil di Piala Dunia yang berlangsung di kawasan Amerika Utara. Pada edisi 1986 di Meksiko, Argentina sukses menjadi juara dengan Diego Armando Maradona sebagai sosok sentral.
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