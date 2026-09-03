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M Shofyan Dwi Kurniawan
Jumat, 4 September 2026 | 04.39 WIB

Tak Bisa Dipensiunkan, Inilah Pemain yang Akan Mewarisi Nomor Punggung Lionel Messi di Argentina

ig @leomessi - Image

ig @leomessi

JawaPos.com - Nomor punggung 10 Argentina tampaknya tidak akan menghilang setelah Lionel Messi mengakhiri karier internasionalnya.

Meski banyak penggemar berharap nomor ikonik tersebut dipensiunkan sebagai bentuk penghormatan kepada salah satu pesepakbola terbesar dalam sejarah, Argentina dikabarkan telah memiliki rencana lain.

Nico Paz disebut sebagai pemain yang diproyeksikan mengenakan nomor 10 setelah Messi resmi meninggalkan tim nasional.

Messi Akhiri Perjalanan Bersama Argentina

Messi mengakhiri perjalanan panjangnya bersama Argentina setelah Piala Dunia 2026. Pemain berusia 39 tahun itu sebenarnya hampir membawa Argentina kembali menjadi juara dunia. 

Namun, harapan tersebut kandas setelah mereka kalah dari Spanyol di final yang berlangsung di Stadion New York New Jersey pada 19 Juli.

Argentina juga harus bermain dengan 10 pemain setelah Enzo Fernandez mendapat kartu merah sesaat sebelum pertandingan memasuki perpanjangan waktu.

Dua hari setelah final, Messi menulis surat tangan yang menjelaskan keputusannya untuk mundur setelah mencatatkan 207 penampilan bersama Argentina.

"Itu adalah keputusan yang menyakitkan dan masih terasa menyakitkan di lubuk hati, tetapi saya mengerti bahwa ini adalah momen yang tepat," tulis Messi. 

"Saya bersumpah saya selalu memberikan segalanya, tidak hanya dalam beberapa tahun terakhir ketika kami memenangkan segalanya, tetapi juga sebelumnya. Saya selalu berjuang dan memberikan segalanya untuk seragam ini, untuk membawa kebahagiaan bagi Anda dan membuat Anda merasa bangga menjadi orang Argentina melalui sepak bola."

Editor: Hanny Suwindari
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