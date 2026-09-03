Inggris Tegaskan Sikap Teguh terkait Kepulauan Falkland

Salah satu lokasi militer Inggris di Kepulauan Falkland. (Anadolu)
JawaPos.com - Inggris kembali menegaskan bahwa wilayah Kepulauan Falkland merupakan dan akan tetap menjadi Wilayah Seberang Laut Inggris, menjelang pernyataan Presiden Argentina Javier Milei mengenai kepulauan tersebut.
Dalam pernyataan kepada Anadolu, Kementerian Luar Negeri Inggris menegaskan kembali bahwa sebagaimana disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri untuk urusan Parlemen Uma Kumaran, kepada parlemen pada Rabu, posisi Inggris mengenai Kepulauan Falkland “telah lama dan tidak berubah.”
“Kepulauan tersebut merupakan dan akan tetap menjadi Wilayah Seberang Laut Inggris, sesuai dengan keinginan penduduk Kepulauan Falkland,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Inggris.
Juru bicara tersebut menambahkan bahwa hak penduduk kepulauan untuk menentukan nasib sendiri merupakan hal yang utama.
Pernyataan itu muncul setelah Presiden Milei dalam unggahan di platform media sosial X, pada Selasa mengatakan bahwa ia akan menyampaikan pernyataan mengenai “klaim historis” Argentina atas Kepulauan Falkland dalam siaran nasional yang akan ditayangkan pada Kamis pukul 21.00 waktu setempat.
Milei menyebut apa yang disebutnya sebagai “perjuangan Malvinas” sebagai klaim historis rakyat Argentina yang hingga kini terus melihat kedaulatan nasionalnya dilanggar.
“Kami akan terus membela kepentingan Bangsa Argentina dengan sekuat tenaga, tidak peduli siapa yang merasa terganggu,” kata presiden tersebut.
Pernyataan Milei muncul beberapa jam setelah Presiden AS Donald Trump mengisyaratkan bahwa ia sedang mempertimbangkan kembali dukungan AS terhadap kedaulatan Inggris atas kepulauan tersebut. Langkah itu berpotensi merenggangkan hubungan khusus antara kedua negara.
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