Reaksi Misterius Cristiano Ronaldo Atas Perpisahan Lionel Messi dengan Timnas Argentina Picu Spekula

JawaPos.com – Cristiano Ronaldo menjadi salah satu sosok yang paling dinantikan reaksinya setelah Lionel Messi dikabarkan mengakhiri perjalanan bersama tim nasional Argentina.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (2/9), Bintang Portugal tersebut tidak memberikan pesan penghormatan atau pernyataan langsung kepada rivalnya selama bertahun-tahun itu.

Unggahan pertama Ronaldo setelah kabar tersebut justru memicu berbagai spekulasi di kalangan penggemar sepak bola.

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Ronaldo membagikan foto dirinya sedang menjalani latihan bersama Al-Nassr di Arab Saudi dengan pesan singkat, “Teruslah berjuang.”

Tidak ada penjelasan apakah dua kata tersebut berkaitan dengan keputusan Messi, tetapi waktu unggahannya membuat publik menghubungkan pesan itu dengan situasi rival lamanya.

Berbeda dengan Messi yang dikabarkan menutup babak karier internasional bersama Argentina, Ronaldo hingga kini masih aktif membela tim nasional Portugal.

Kontras perjalanan kedua legenda tersebut kembali menarik perhatian dunia sepak bola setelah lebih dari satu dekade mereka mendominasi persaingan individual.

Messi dan Ronaldo selama ini selalu dibandingkan melalui jumlah gol, trofi, rekor, serta penghargaan individu yang menjadikan rivalitas mereka salah satu yang terbesar dalam sejarah olahraga.