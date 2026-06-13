Prediksi Lengkap Brasil vs Maroko: Bentrok Tim dengan Tradisi Juara Melawan Tim yang sedang Naik Daun

Brasil akan bertanding melawan Maroko di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat, Sabtu (13/6/2026) waktu setempat. (ANTARA INFOGRAFIK/Vintan Rahmadanti)
JawaPos.com - Timnas Brasil akan menghadapi Timnas Maroko pada laga Grup C Piala Dunia 2026 di Stadion MetLife, New Jersey, Minggu (14/6) pukul 05.00 WIB.
Menjelang pertandingan ini, Brasil lebih diunggulkan berkat statusnya sebagai negara tersukses dalam sejarah Piala Dunia dengan koleksi lima gelar juara.
Di sisi lain, Maroko yang tengah naik daun berambisi mengulangi pencapaian impresif mereka pada edisi 2022 dengan kembali menumbangkan tim-tim besar dunia.
Karena itu, duel kedua tim dipandang sebagai ajang pembuktian bagi Brasil dan Maroko mengenai keseriusan mereka dalam melangkah jauh pada Piala Dunia 2026.
Brasil menatap Piala Dunia 2026 dengan optimisme tinggi berkat kualitas skuad yang dimiliki serta kehadiran pelatih Carlo Ancelotti.
Meski demikian, Selecao datang ke turnamen ini setelah melalui perjalanan yang tidak sepenuhnya mulus. Mereka sempat mengalami kesulitan pada babak kualifikasi zona CONMEBOL dan hanya finis di peringkat kelima klasemen akhir dengan 28 poin dari 18 pertandingan, terpaut 10 poin dari Argentina yang berada di posisi teratas.
Namun, memasuki masa persiapan menuju Piala Dunia 2026, Vinicius Junior dan kawan-kawan menunjukkan perkembangan positif dengan meraih kemenangan atas Panama (6-2) dan Mesir (2-1).
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