Timnas Brasil Gunakan Teknologi Rompi Pintar untuk Tentukan Susunan Pemain Terbaik di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Brasil selalu identik dengan kejayaan di Piala Dunia. Dengan koleksi lima trofi, Selecao masih menjadi tim tersukses dalam sejarah turnamen. Namun setelah gagal mengangkat trofi dalam lima edisi terakhir, Brasil kini mencoba mencari keunggulan tambahan lewat bantuan teknologi.

Melansir BBC, di balik layar, tim ilmuwan olahraga Brasil bekerja memantau kondisi para pemain menggunakan perangkat pelacak canggih yang dikenakan setiap hari. Tujuannya jelas: memberikan sebanyak mungkin informasi kepada Carlo Ancelotti sebelum mengambil keputusan penting selama Piala Dunia 2026.

Dan salah satu alat yang menjadi andalan mereka adalah "rompi pintar".

Rompi yang Menyimpan Segudang Data Sebagian besar pemain profesional Brasil mengenakan rompi khusus yang dilengkapi sensor di bawah seragam mereka saat berlatih maupun bertanding bersama klub masing-masing.

Bentuknya sekilas menyerupai bra olahraga, tetapi perangkat tersebut menyimpan teknologi yang mampu merekam berbagai aspek performa pemain. Mulai dari kecepatan sprint, detak jantung, tingkat kelelahan, hingga proses pemulihan setelah cedera.

Teknologi semacam ini memang sudah banyak digunakan tim-tim peserta Piala Dunia. Namun, Brasil melangkah lebih jauh dengan mengintegrasikan sistem pemantauan tersebut ke seluruh level sepak bola mereka, baik tim putra, putri, maupun kelompok usia muda.

Data yang dikumpulkan klub-klub kemudian dikirimkan ke departemen ilmu olahraga tim nasional. Dengan begitu, staf pelatih bisa terus memantau kondisi para pemain sepanjang musim, bahkan ketika mereka tersebar di berbagai negara dan kompetisi.

"Setiap hari, ketika kami tidak bersama para pemain, kami berkomunikasi dengan klub dan mereka mengirimkan informasi pemain dari sistem pelacakan," kata kepala ilmu olahraga tim nasional Brasil, Guilherme Passos.