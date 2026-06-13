Brasil vs Maroko: Empat Teka-Teki Pemilihan Pemain yang Harus Dijawab Carlo Ancelotti di Laga Perdana Piala Dunia 2026

Mantan pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti. (Istimewa)
JawaPos.com - Brasil akan memulai kampanye mereka di Piala Dunia 2026 pada Sabtu, 13 Juni, dengan menghadapi Maroko. Namun, alih-alih datang dengan susunan tim yang sudah mapan, Selecao justru masih menyimpan sejumlah tanda tanya.
Carlo Ancelotti, yang baru menjalani satu tahun masa kerjanya bersama tim nasional Brasil, masih terus mencari komposisi terbaik.
Waktu yang terbatas serta badai cedera yang menimpa beberapa pemain inti membuat pelatih asal Italia itu belum pernah menurunkan susunan starter yang sama sejak pertama kali menangani tim. Sejumlah eksperimen telah dilakukan sepanjang laga pemanasan.
Melansir Sports Mole, kini, dengan margin kesalahan yang semakin kecil, pertandingan melawan Maroko akan menjadi panggung bagi Ancelotti untuk menjawab empat pertanyaan besar mengenai timnya.
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Dalam laga uji coba terakhir melawan Mesir, Ancelotti mencoba struktur yang menarik dengan menempatkan Wesley lebih aktif di sektor kanan. Hal itu memberi Lucas Paqueta keleluasaan bergerak ke tengah dan berfungsi sebagai gelandang tambahan.
Skema tersebut sempat membuat aliran bola Brasil di area tengah terlihat lebih hidup. Sayangnya, Wesley mengalami cedera pada menit ke-16 dan akhirnya harus meninggalkan skuad.
Danilo kemudian masuk sebagai pengganti, tetapi karakter permainan Brasil di sisi kanan berubah drastis. Area tersebut terasa "kosong" karena Paqueta lebih sering masuk ke tengah, sementara Danilo yang kini berusia 34 tahun tidak lagi memiliki daya jelajah seperti beberapa tahun lalu.
Ancelotti diperkirakan tetap mempertahankan keduanya di sektor tersebut. Namun, bagaimana mekanismenya masih menjadi tanda tanya.
Apakah Danilo akan lebih sering naik membantu serangan? Apakah Paqueta bakal lebih banyak melebar? Atau justru Raphinha yang bergeser ke kanan?
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