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Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 13 Juni 2026 | 21.06 WIB

Prediksi Skor dan Jadwal Siaran Brasil vs Maroko di Piala Dunia 2026: Ancelotti Diuji, Singa Atlas Siap Beraksi

Timnas Brasil melakukan sesi latihan jelang Piala Dunia 2026. (Istimewa) - Image

Timnas Brasil melakukan sesi latihan jelang Piala Dunia 2026. (Istimewa)

JawaPos.com - Timnas Brasil akan menghadapi Timnas Maroko pada laga perdana Grup C Piala Dunia 2026 di MetLife Stadium, East Rutherford, Minggu (14/6/2026) pukul 05.00 WIB.

Duel ini menjadi salah satu pertandingan paling menarik di matchday pertama karena mempertemukan kekuatan tradisional sepak bola dunia dengan tim Afrika yang sedang naik daun.

Brasil memasuki turnamen dengan harapan besar di bawah komando pelatih anyar Carlo Ancelotti. Sementara itu, Maroko datang membawa kepercayaan diri tinggi setelah kesuksesan bersejarah mereka dalam beberapa tahun terakhir.

Mampukah Ancelotti Mengawali Era Baru Brasil dengan Kemenangan di Piala Dunia 2026?

Brasil memulai lembaran baru bersama Carlo Ancelotti yang dipercaya mengembalikan kejayaan Selecao di panggung dunia.

Pelatih asal Italia tersebut memiliki reputasi luar biasa di level klub dan kini menghadapi tantangan besar membawa Brasil meraih gelar Piala Dunia pertama sejak 2002.

Performa Brasil menjelang turnamen cukup menjanjikan. Mereka menghancurkan Panama dengan skor 6-2 sebelum menundukkan Mesir 2-1 dalam laga persahabatan terakhir.

Kembalinya Neymar juga menjadi sorotan besar. Namun, bintang senior tersebut diperkirakan belum siap tampil sejak menit awal karena masih menjalani pemulihan cedera betis.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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