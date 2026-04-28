Sambut Piala Dunia 2026, New York Gelar Event Nonton Bareng Gratis di Lima Lokasi

JawaPos.com - Pemerintah New York City mengumumkan akan menggelar serangkaian acara gratis bagi para penggemar sepak bola yang ingin merasakan atmosfer Piala Dunia tanpa harus membeli tiket pertandingan yang mahal. Inisiatif itu diumumkan pada Selasa (28/4) oleh Wali Kota New York dan Gubernur Negara Bagian New York sebagai bagian dari upaya menghadirkan pengalaman turnamen bagi seluruh kalangan.

Acara itu akan digelar di lima wilayah utama kota (boroughs), masing-masing menghadirkan nonton bareng (nobar) pertandingan serta berbagai hiburan pendukung. Lokasi yang dipilih antara lain Rockefeller Center di Manhattan, Billie Jean King National Tennis Center di Queens, Brooklyn Bridge Park di Brooklyn, sebuah pusat perbelanjaan dekat Yankee Stadium di Bronx, serta stadion bisbol liga minor di Staten Island.

Selain itu, sebuah acara penggemar terpisah juga akan digelar di Sports Illustrated Stadium, kandang dari klub New York Red Bulls. Berbeda dengan acara di dalam kota, kegiatan itu akan dikenakan biaya tiket sebesar USD 10 (sekitar Rp 172 ribu).

Dilansir dari ESPN, pertandingan Piala Dunia sendiri dijadwalkan berlangsung di MetLife Stadium. Namun, biaya transportasi menuju stadion tersebut cukup mahal, pasalnya perjalanan pulang-pergi dengan transportasi umum diperkirakan bisa mencapai USD 150 (sekitar dua juta rupiah).

Wali Kota New York Zohran Mamdani yang dikenal sebagai penggemar sepak bola, mengumumkan program itu bersama Gubernur Negara Bagian New York Kathy Hochul. “Setiap penggemar seharusnya bisa menyaksikan turnamen terbesar di dunia tanpa harus menguras tabungan mereka,” ujar Mamdani dikutip dari X (dulu Twitter) resminya.

Sementara itu, program serupa juga tengah dipersiapkan di berbagai kota lain di Amerika Serikat yang menjadi tuan rumah Piala Dunia, sebagai upaya memperluas akses dan pengalaman bagi para penggemar sepak bola.

Nama Penulis: Aprillia - lia75115@gmail.com

