Jelang Piala Dunia 2026, Luis Suarez Buka Peluang Comeback ke Timnas Uruguay Pascapensiun

JawaPos.com - Striker veteran Uruguay Luis Suarez menyatakan kesiapannya untuk kembali memperkuat tim nasional menjelang ajang Piala Dunia 2026 setelah lebih dari 18 bulan lalu mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional. Pemain berusia 39 tahun itu terakhir kali tampil untuk Uruguay pada September 2024.

Suarez merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang masa Uruguay dengan 69 gol dari 143 penampilan. Namun, setelah mengumumkan pensiun, Suarez sempat melontarkan kritik kepada pelatih Marcelo Bielsa yang memperkecil peluangnya untuk kembali dipanggil dalam waktu dekat.

Meskipun demikian, Suarez mengaku telah meminta maaf kepada pihak-pihak terkait dan membuka peluang untuk kembali membela negaranya. “Saya tidak akan pernah mengatakan tidak untuk tim nasional jika mereka membutuhkan saya, apalagi dengan Piala Dunia yang akan datang,” ujar Suarez dikutip dari The Athletic.

Suarez juga mengaku bahwa keputusannya mundur saat itu bertujuan memberi ruang bagi generasi muda, meski ia menyesali beberapa pernyataan yang pernah diucapkannya. “Saya mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak saya katakan. Saya sudah meminta maaf kepada pihak yang perlu saya mintai maaf,” tambah Suarez.

Saat ini, Suarez masih aktif bermain bersama Inter Miami setelah memperpanjang kontraknya pada Desember 2025. Pada musim ini, Suarez telah mencetak dua gol dari delapan penampilan. Meski usianya tidak lagi muda, Suarez menegaskan bahwa semangat kompetitifnya masih tinggi. Suarez mengaku masih merasakan adrenalin untuk terus bermain dan berkontribusi di lapangan.

“Anda akan sadar bahwa masih ada sedikit tenaga tersisa. Keinginan untuk terus bersaing itu tetap ada. Anda bisa melihatnya saat masih marah karena kekalahan atau kesalahan umpan, dan tetap menikmati ketika mencetak gol,” ujarnya.

Keputusan Suarez pensiun pada 2024 sendiri mengikuti langkah Edinson Cavani yang lebih dulu mengakhiri karier internasionalnya dengan mencatatkan 58 gol untuk Uruguay. Sepanjang kariernya, Suarez telah tampil dalam sembilan turnamen besar bersama Uruguay. Salah satu pencapaian terbaiknya ialah saat membawa tim menjuarai Copa America 2011. Suarez mencetak empat gol di turnamen itu, termasuk di semifinal dan final, serta dinobatkan sebagai pemain terbaik.

Saat Piala Dunia FIFA 2010, Suarez mencetak tiga gol dan membawa Uruguay mencapai semifinal untuk pertama kalinya sejak 1970. Momen paling kontroversial terjadi saat Suarez melakukan handball di perempat final melawan Ghana yang berujung kartu merah. Penalti yang gagal dieksekusi Asamoah Gyan membuat Uruguay akhirnya melaju ke semifinal.

Pada Piala Dunia FIFA 2014, Suarez kembali mencuri perhatian setelah mencetak dua gol ke gawang Inggris. Namun, Suarez juga terlibat insiden menggigit bek Italia Giorgio Chiellini yang membuatnya dijatuhi larangan bermain sembilan pertandingan internasional. Kasus itu merupakan insiden gigitan ketiga dalam kariernya, setelah sebelumnya terlibat kasus serupa saat membela Ajax dan Liverpool.