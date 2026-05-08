Timnas Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026, Simak Profil Pelatih Serta Edin Dzeko yang Masih Jadi Pemain Andalan

JawaPos.com - Tim nasional Bosnia dan Herzegovina tergabung di Grup B Piala Dunia 2026. Mereka akan menghadapi laga pertama melawan Kanada pada 13 Juni, Swiss (19/6), dan Qatar (25/6).
Negara Balkan tersebut sudah dua kali berpartisipasi di Piala Dunia pada 2014 dan 2026. Setelah 2014, Bosnia dan Herzegovina harus absen di Piala Dunia 2018 dan 2022.
Pada Piala Dunia 2014, Bosnia dan Herzegovina tidak mampu lolos ke babak 16 besar. Saat itu, mereka harus dikalahkan Argentina dan Nigeria meski berhasil meraih kemenangan melawan Iran.
Untuk lolos ke Piala Dunia 2026, timnas Bosnia dan Herzegovina mampu tampil apik di babak penyisihan grup Kualifikasi Piala Dunia. Hanya Austria menjadi ujian bagi tim asuhan Sergej Barbarez yang mampu mengalahkan mereka.
Baca Juga:Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes Beri Selamat Rekan Setimnya di Sassuolo Usai Sukses Bawa Bosnia dan Herzegovina ke Piala Dunia 2026
Setelah bertengger di posisi kedua Grup H, Bosnia dan Herzegovina berhak melaju ke babak play-off. Di semifinal, mereka bertemu dengan Wales dan menang adu penalti.
Laga final play-off melawan Italia menjadi penentu Bosnia dan Herzegovina. Tim peringkat ke-65 dunia tersebut mampu membuat kejutan dengan berhasil mengalahkan Gli Azzurri lewat adu penalti dan lolos ke Piala Dunia 2026.
Sergej Barbarez merupakan pelatih berusia 54 tahun. Pelatih yang dulunya bermain sebagai penyerang tersebut merupakan pemain timnas Bosnia dan Herzegovina.
Melansir Transfermarkt, Sergej Barbarez menjalani laga debutnya sebagai pelatih tim nasional pada 2024. Laga pertamanya melawan Inggris dan harus kalah telak 0-3.
Baca Juga:Bantai Bosnia di Laga Persahabatan, Harry Kane Pecahkan Rekor Gol Terbanyak di Timnas Inggris
Proses panjang dilakukan Sergej Barbarez bersama tim asuhannya untuk bisa mendapatkan permainan yang diinginkannya. Pada ajang Nations League, dia mendapatkan banyak pelajaran setelah mengalami empat kekalahan dan imbang dua pertandingan tanpa meraih kemenangan.
Hasil buruk tersebut akhirnya mampu diperbaiki sehingga timnas Bosnia dan Herzegovina berhasil tampil apik di babak penyisihan grup Kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan, yang lebih mengejutkan lagi mampu mengalahkan timnas Italia.
Di lini depan, ada satu pemain yang masih dianggap sebagai salah satu penyerang terbaik di Eropa. Dia adalah Edin Dzeko yang berperan sebagai kapten timnas.
Penyerang berusia 39 tahun tersebut masih memperlihatkan ketajamannya sebagai penyerang. Di babak kualifikasi, Edin Dzeko berhasil mencetak lima gol dari tujuh pertandingan.
Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan
Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium
Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?
14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera
7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik
13 Gudeg Paling Enak di Solo dengan Harga Terjangkau, Rasa Premium, Cocok untuk Kulineran Bareng Keluarga!
12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau
Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Sejarah Die Roten Selalu Lolos dari Semifinal Liga Champions, Masih Dominan Lawan Klub Ligue 1