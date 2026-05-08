Timnas Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026, Simak Profil Pelatih Serta Edin Dzeko yang Masih Jadi Pemain Andalan

JawaPos.com - Tim nasional Bosnia dan Herzegovina tergabung di Grup B Piala Dunia 2026. Mereka akan menghadapi laga pertama melawan Kanada pada 13 Juni, Swiss (19/6), dan Qatar (25/6).

Negara Balkan tersebut sudah dua kali berpartisipasi di Piala Dunia pada 2014 dan 2026. Setelah 2014, Bosnia dan Herzegovina harus absen di Piala Dunia 2018 dan 2022.

Pada Piala Dunia 2014, Bosnia dan Herzegovina tidak mampu lolos ke babak 16 besar. Saat itu, mereka harus dikalahkan Argentina dan Nigeria meski berhasil meraih kemenangan melawan Iran.

Untuk lolos ke Piala Dunia 2026, timnas Bosnia dan Herzegovina mampu tampil apik di babak penyisihan grup Kualifikasi Piala Dunia. Hanya Austria menjadi ujian bagi tim asuhan Sergej Barbarez yang mampu mengalahkan mereka.

Setelah bertengger di posisi kedua Grup H, Bosnia dan Herzegovina berhak melaju ke babak play-off. Di semifinal, mereka bertemu dengan Wales dan menang adu penalti.

Laga final play-off melawan Italia menjadi penentu Bosnia dan Herzegovina. Tim peringkat ke-65 dunia tersebut mampu membuat kejutan dengan berhasil mengalahkan Gli Azzurri lewat adu penalti dan lolos ke Piala Dunia 2026.

Profil Pelatih Sergej Barbarez merupakan pelatih berusia 54 tahun. Pelatih yang dulunya bermain sebagai penyerang tersebut merupakan pemain timnas Bosnia dan Herzegovina.

Melansir Transfermarkt, Sergej Barbarez menjalani laga debutnya sebagai pelatih tim nasional pada 2024. Laga pertamanya melawan Inggris dan harus kalah telak 0-3.

Proses panjang dilakukan Sergej Barbarez bersama tim asuhannya untuk bisa mendapatkan permainan yang diinginkannya. Pada ajang Nations League, dia mendapatkan banyak pelajaran setelah mengalami empat kekalahan dan imbang dua pertandingan tanpa meraih kemenangan.

Hasil buruk tersebut akhirnya mampu diperbaiki sehingga timnas Bosnia dan Herzegovina berhasil tampil apik di babak penyisihan grup Kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan, yang lebih mengejutkan lagi mampu mengalahkan timnas Italia.

Pemain yang Diandalkan Di lini depan, ada satu pemain yang masih dianggap sebagai salah satu penyerang terbaik di Eropa. Dia adalah Edin Dzeko yang berperan sebagai kapten timnas.