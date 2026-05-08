Ambisi Adrien Rabiot Ukir Bintang Ketiga untuk Prancis di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Pemain tim nasional Prancis Adrien Rabiot menargetkan bintang ketiga untuk negaranya dengan memenangkan Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, 11 Juni hingga 19 Juli mendatang, dikutip dari ANTARA.

"Jika semua pemain fokus pada tujuan, dengan mentalitas untuk memberikan segalanya, saya pikir kami bisa meraih hasil yang sangat bagus. Di Piala Dunia 2026, warisan kami akan menjadi bintang ketiga," kata Adrien Rabiot dalam laman resmi FIFA yang dipantau di Jakarta, Jumat.

Pada Piala Dunia kali ini, Prancis akan mengawali persaingan di Grup I bersama Senegal, Irak, dan Norwegia. Negara yang meraih dua gelar juara Piala Dunia yakni pada 1998 dan 2018 itu merupakan salah satu tim yang difavoritkan untuk meraih juara.

Rabiot menjelaskan bahwa Prancis datang dengan tujuan yang jelas yaitu memenangkan Piala Dunia setelah kalah di partai final melawan Argentina pada Piala Dunia 2022 di Qatar.

Di Qatar, kata dia, Prancis telah mencapai target yang diharapkan publik yaitu menembus babak semi final. Oleh sebab itu, pada Piala Dunia kali ini target yang ditetapkan adalah mencapai final dan keluar sebagai juara.

Gelandang yang membela AC Milan di kompetisi Serie A itu menjelaskan bahwa Prancis akan datang pemain-pemain dengan semangat dan tekad yang tinggi, serta keinginan untuk menang.

Semua pemain, kata dia, memiliki mentalitas yang sangat baik dalam skuad, sehingga ketika tetap fokus pada tujuan maka bisa meraih hasil terbaik pada Piala Dunia mendatang.

"Memenangkannya (Piala Dunia 2026) akan menjadi skenario ideal, terutama mengingat hasil di tahun 2022. Yang terpenting adalah memberikan performa yang baik, menikmati pertandingan, selalu mengingat pentingnya ajang ini, memahami momen saat ini, dan menikmatinya, sambil berusaha memberikan yang terbaik untuk jersey ini dan tim nasional Prancis," katanya.