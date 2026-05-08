Ambisi Adrien Rabiot Ukir Bintang Ketiga untuk Prancis di Piala Dunia 2026

Gelandang Timnas Prancis Adrien Rabiot. (Dok. Adrien Rabiot)
JawaPos.com - Pemain tim nasional Prancis Adrien Rabiot menargetkan bintang ketiga untuk negaranya dengan memenangkan Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, 11 Juni hingga 19 Juli mendatang, dikutip dari ANTARA.
"Jika semua pemain fokus pada tujuan, dengan mentalitas untuk memberikan segalanya, saya pikir kami bisa meraih hasil yang sangat bagus. Di Piala Dunia 2026, warisan kami akan menjadi bintang ketiga," kata Adrien Rabiot dalam laman resmi FIFA yang dipantau di Jakarta, Jumat.
Pada Piala Dunia kali ini, Prancis akan mengawali persaingan di Grup I bersama Senegal, Irak, dan Norwegia. Negara yang meraih dua gelar juara Piala Dunia yakni pada 1998 dan 2018 itu merupakan salah satu tim yang difavoritkan untuk meraih juara.
Baca Juga:Jelang Piala Dunia 2026: Timnas Uzbekistan Gelar Pemusatan Latihan, Fabio Cannavaro Panggil 40 Pemain
Rabiot menjelaskan bahwa Prancis datang dengan tujuan yang jelas yaitu memenangkan Piala Dunia setelah kalah di partai final melawan Argentina pada Piala Dunia 2022 di Qatar.
Di Qatar, kata dia, Prancis telah mencapai target yang diharapkan publik yaitu menembus babak semi final. Oleh sebab itu, pada Piala Dunia kali ini target yang ditetapkan adalah mencapai final dan keluar sebagai juara.
Gelandang yang membela AC Milan di kompetisi Serie A itu menjelaskan bahwa Prancis akan datang pemain-pemain dengan semangat dan tekad yang tinggi, serta keinginan untuk menang.
Baca Juga:Iran Khawatir Dapat Perlakuan Tak Menyenangkan di AS! FIFA Diminta Beri Kepastian Jelang Piala Dunia 2026
Semua pemain, kata dia, memiliki mentalitas yang sangat baik dalam skuad, sehingga ketika tetap fokus pada tujuan maka bisa meraih hasil terbaik pada Piala Dunia mendatang.
"Memenangkannya (Piala Dunia 2026) akan menjadi skenario ideal, terutama mengingat hasil di tahun 2022. Yang terpenting adalah memberikan performa yang baik, menikmati pertandingan, selalu mengingat pentingnya ajang ini, memahami momen saat ini, dan menikmatinya, sambil berusaha memberikan yang terbaik untuk jersey ini dan tim nasional Prancis," katanya.
Lebih lanjut, Rabiot menyebutkan Kylian Mbappe merupakan pemain kunci tim nasional. Dia menjelaskan ketika bermain bersama dalam satu klub di Paris Saint-Germain, Mbappe telah menunjukkan bahwa dia adalah pemain kunci.
Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan
Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium
Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?
14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera
7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik
13 Gudeg Paling Enak di Solo dengan Harga Terjangkau, Rasa Premium, Cocok untuk Kulineran Bareng Keluarga!
12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau
Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Sejarah Die Roten Selalu Lolos dari Semifinal Liga Champions, Masih Dominan Lawan Klub Ligue 1