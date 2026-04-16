Simak Profil Timnas Yordania, Tim Debutan yang Siap Kejutkan Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Tim nasional Yordania menjadi satu dari sembilan negara yang mewakili Asia di Piala Dunia 2026. Mereka menjadi tim debutan yang bakal beraksi di ajang empat tahunan tersebut.

Di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Yordania tampil sangat impresif. Di ronde kedua, tim yang menempati peringkat ke-63 dunia tersebut berhasil menyapu bersih semua laga di Grup G dengan kemenangan.

Permainan gemilang mereka juga berlanjut di ronde ketiga saat tergabung bersama tim kuat lainnya seperti Korea Selatan, Irak, Oman, Palestina, dan Kuwait.

Di grup tersebut, Yordania berhasil memenangkan empat pertandingan, empat imbang, dan dua kekalahan.

Hasil tersebut membuat Yordania bertengger di posisi kedua dengan selisih satu poin dari Irak di posisi ketiga. Hal tersebut membuat mereka memastikan tempat di Piala Dunia 2026 bersama Korea Selatan.

Jamal Sellami menjadi pelatih yang punya peran penting dalam kesuksesan Yordania lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Masuk menggantikan Hussein Ammouta, pelatih berusia 55 tahun tersebut memberikan dampak positif di ronde ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Tidak hanya di ronde ketiga, Jamal Sellami juga meraih kesuksesan di FIFA Arab Cup 2025. Pelatih asal Maroko tersebut berhasil membawa tim asuhannya mencapai babak final meski harus kalah dari Maroko.

Menjelang Piala Dunia 2026, Yordania melakukan pertandingan persahabatan dengan Kosta Rika dan Nigeria pada Maret lalu. Hasilnya tidak terlalu mengecewakan karena Yordania meraih hasil imbang dari tim-tim tersebut.