Vinicius Junior Optimis! Taktik Simpel Carlo Ancelotti Jadi Magis Timnas Brasil di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Timnas Brasil tentu masih akan menjadi unggulan dalam Piala Dunia 2026. Meski sudah 24 tahun puasa gelar di turnamen empat tahunan itu, namun statusnya sebagai pemegang lima gelar Piala Dunia membuat mereka selalu difavoritkan menjadi juara.

Maka dari itu, belajar dari kegagalan dua piala dunia sebelumnya yang tidak sampai menembus semifinal, Brasil pun menunjuk pelatih legendaris asal Italia, negara rivalnya di piala dunia, yaitu Carlo Ancelotti.

Rekam jejak Ancelotti tak perlu diragukan lagi. Bersama AC Milan dan Real Madrid, ia memberikan gelar-gelar Liga Champions dan juga juara domestik pada kedua tim besar tersebut dan sejumlah tim lainnya.

Salah satu bintang Timnas Brasil, Vinicius Junior, yakin Ancelotti akan memberi dampak positif bagi Timnas Brasil, meski sang pelatih dikenal dengan taktik sederhana dan juga mengedepankan suasana serius tapi santai.

“Ini bukan hanya soal sepakbola, Ancelotti menciptakan dan menjaga suasana yang santai sehingga semua orang merasa nyaman. Kami sudah bekerja dengan pelatih ini selama beberapa bulan; kami berkembang secara teknis dan taktis, jadi ketika Piala Dunia dimulai, kami akan sangat siap untuk bertanding,” ujar Vini seperti dikutip dari laman resmi FIFA.

Selain taktik yang sederhana namun mematikan, Vini juga menilai mantan pelatihnya di Real Madrid itu punya kemampuan dalam membuat para pemain asuhannya tetap tampil tenang meski dalam pertandingan atau turnamen yang berada dalam tensi tinggi.

Vinicius menekankan ketenangan dan kepercayaan diri yang ditanamkan Carlo Ancelotti setiap hari—kualitas yang ia yakini sangat dibutuhkan Brasil saat pelatih asal Italia itu mengambil alih.

“Sudah sangat lama sejak kami memenangkan Piala Dunia FIFA. Kami tahu tekanan di lapangan akan sangat besar, tetapi tetap tenang di luar lapangan bisa membantu kami tampil lebih baik," tuturnya lagi.

Bintang Real Madrid itu juga tidak menampik bahwa Ancelotti punya andil besar dalam meningkatkan karirnya di Real Madrid maupun Timnas Brasil, sehingga ia banyak belajar dari eks pelatih Juventus tersebut.