Iran Terancam Mundur, Begini Peluang Indonesia Tembus Play-off Piala Dunia 2026!

JawaPos.com - Peluang Timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026 memang masih terbilang berat. Namun, skenario terbaru yang tengah disiapkan FIFA membuka sedikit celah yang patut diperhitungkan.

FIFA saat ini sedang mempertimbangkan opsi menggelar play-off tambahan sebagai langkah antisipasi jika Iran benar-benar mundur dari turnamen.

Jika skenario ini terealisasi, akan ada satu slot tambahan yang diperebutkan melalui mini turnamen yang melibatkan empat negara dua dari Asia dan dua dari Eropa.

Lantas, bagaimana peluang Indonesia?

Secara realistis, posisi Indonesia belum berada di jajaran teratas Asia. Dalam peta kekuatan kawasan, negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, hingga Arab Saudi masih menjadi langganan wakil utama. Bahkan untuk jalur play-off reguler saja, persaingan di zona Asia tergolong ketat.

Namun, peluang Indonesia bukan berarti tertutup.

Dalam skenario play-off tambahan ini, FIFA belum menentukan kriteria pasti peserta. Jika merujuk pada logika kompetisi, kemungkinan besar tim yang dipilih adalah negara dengan performa cukup baik di kualifikasi, tetapi gagal lolos langsung.

Artinya, Indonesia harus setidaknya mampu tampil kompetitif di fase kualifikasi agar masuk radar.

Performa Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren positif. Peringkat FIFA yang perlahan naik serta peningkatan kualitas permainan menjadi modal penting. Selain itu, pengalaman menghadapi tim-tim kuat Asia juga mulai terbentuk.