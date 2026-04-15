Miris! Hugo Ekitike Dipastikan Absen Bela Prancis di Piala Dunia 2026 Usai Cedera di Laga Liverpool vs PSG

JawaPos.com - Penyerang Liverpool, Hugo Ekitike dikabarkan bakal absen membela Timnas Prancis di Piala Dunia 2026 setelah mengalami cedera tendon Achilles saat membela klubnya leg kedua perempat final Liga Champions 2025/26 melawan Paris Saint-Germain (PSG), dikutip dari ANTARA.

Kabar cedera pemain berusia 23 tahun tersebut dilaporkan oleh media Prancis, Le Parisien dan L’Equipe pada Rabu.

Laporan L’Equipe menyebutkan bahwa Ekitike akan menepi 8 hingga 9 bulan yang sekaligus membuat dia mengakhiri musim ini lebih cepat.

Ekitike mengalami cedera serius dalam laga yang berlangsung di Anfield, ketika Liverpool kalah 0-2 dari PSG dan tersingkir dengan agregat telak 0-4.

Dalam pertandingan tersebut, Ekitike terlihat menunjuk bagian tendon Achilles-nya saat tim medis memberikan penanganan di lapangan. Dia kemudian harus ditandu keluar lapangan, menandakan cedera yang dialaminya cukup parah.

Hingga saat ini, Federasi Sepak Bola Prancis (FFF) belum memberikan pernyataan resmi terkait kondisi terbaru sang pemain.

Ekitike tampil impresif bersama Liverpool musim ini dengan mencetak 17 gol di semua kompetisi sejak didatangkan dari Eintracht Frankfurt pada Juli lalu dengan nilai transfer mencapai 69 juta pound sterling (sekitar Rp1,8 triliun).

Di level internasional, Ekitike telah mencatatkan delapan penampilan bersama timnas Prancis dan mencetak dua gol, masing-masing saat menghadapi Ukraina di kualifikasi Piala Dunia serta melawan Brasil dalam laga persahabatan.