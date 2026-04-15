Carlo Ancelotti Beri Kesempatan Terakhir Neymar untuk Buktikan Diri Demi Piala Dunia 2026 Bersama Timnas Brasil

Neymar Jr dan Carlo Ancelotti (Bein Sports)
JawaPos.com – Carlo Ancelotti dikabarkan masih membuka peluang bagi Neymar untuk tampil bersama tim nasional Brasil di Piala Dunia 2026.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (15/4), Pelatih asal Italia tersebut memberikan waktu terbatas bagi sang pemain untuk membuktikan kualitasnya.
Kesempatan ini dinilai sebagai peluang terakhir Neymar untuk kembali memperkuat Brasil di ajang terbesar sepak bola dunia.
Ancelotti menegaskan bahwa Neymar masih berada dalam tahap evaluasi menjelang penentuan skuad final.
Ancelotti juga menyebutkan bahwa pemain tersebut memiliki waktu sekitar dua bulan untuk menunjukkan performa terbaiknya. Pernyataan ini menjadi penegasan bahwa keputusan akhir akan ditentukan berdasarkan kondisi dan kontribusi nyata di lapangan.
Kondisi Neymar sendiri masih menjadi perhatian setelah mengalami cedera lutut serius pada Oktober 2023. Sejak saat itu, ia belum sepenuhnya kembali ke performa terbaik dan masih berjuang menemukan konsistensi permainan.
Meski demikian, Ancelotti menilai adanya perkembangan positif dalam penampilan sang pemain dalam beberapa waktu terakhir.
Sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Brasil, Neymar tetap memiliki pengaruh besar dalam tim. Dukungan dari para penggemar juga masih kuat, yang terlihat dari respons publik setiap kali namanya disebut.
Hal ini menjadi salah satu faktor yang membuat peluangnya tetap terbuka meskipun kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih.
