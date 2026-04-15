Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
15 April 2026, 14.01 WIB

Carlo Ancelotti Beri Kesempatan Terakhir Neymar untuk Buktikan Diri Demi Piala Dunia 2026 Bersama Timnas Brasil

Neymar Jr dan Carlo Ancelotti (Bein Sports) - Image

Neymar Jr dan Carlo Ancelotti (Bein Sports)

JawaPos.com – Carlo Ancelotti dikabarkan masih membuka peluang bagi Neymar untuk tampil bersama tim nasional Brasil di Piala Dunia 2026.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (15/4), Pelatih asal Italia tersebut memberikan waktu terbatas bagi sang pemain untuk membuktikan kualitasnya.

Kesempatan ini dinilai sebagai peluang terakhir Neymar untuk kembali memperkuat Brasil di ajang terbesar sepak bola dunia.

Ancelotti menegaskan bahwa Neymar masih berada dalam tahap evaluasi menjelang penentuan skuad final.

Ancelotti juga menyebutkan bahwa pemain tersebut memiliki waktu sekitar dua bulan untuk menunjukkan performa terbaiknya. Pernyataan ini menjadi penegasan bahwa keputusan akhir akan ditentukan berdasarkan kondisi dan kontribusi nyata di lapangan.

Kondisi Neymar sendiri masih menjadi perhatian setelah mengalami cedera lutut serius pada Oktober 2023. Sejak saat itu, ia belum sepenuhnya kembali ke performa terbaik dan masih berjuang menemukan konsistensi permainan.

Meski demikian, Ancelotti menilai adanya perkembangan positif dalam penampilan sang pemain dalam beberapa waktu terakhir.

Sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Brasil, Neymar tetap memiliki pengaruh besar dalam tim. Dukungan dari para penggemar juga masih kuat, yang terlihat dari respons publik setiap kali namanya disebut.

Hal ini menjadi salah satu faktor yang membuat peluangnya tetap terbuka meskipun kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Kondisi Neymar Membaik, Carlo Ancelotti Siap Beri Tiket ke Piala Dunia 2026 - Image
Piala Dunia 2026

Kondisi Neymar Membaik, Carlo Ancelotti Siap Beri Tiket ke Piala Dunia 2026

14 April 2026, 20.50 WIB

Brasil Pertahankan Carlo Ancelotti hingga 2030 dengan Harapan Raih Gelar Dunia Keenam - Image
Sepak Bola

Brasil Pertahankan Carlo Ancelotti hingga 2030 dengan Harapan Raih Gelar Dunia Keenam

10 April 2026, 03.57 WIB

Prediksi Brasil vs Kroasia: Duel Taktik Ancelotti vs Dalic yang Layak Dinanti - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Brasil vs Kroasia: Duel Taktik Ancelotti vs Dalic yang Layak Dinanti

31 Maret 2026, 22.15 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
1

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

2

7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

3

Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda

4

Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta

5

Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban

6

Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka

7

Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara

8

Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa

9

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

10

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore