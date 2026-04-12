Rizka Perdana Putra
13 April 2026, 06.30 WIB

Thiago Silva Sudah 41 Tahun, Carlo Ancelotti Sebut Bek Timnas Brasil Masih Punya Kans Main di Piala Dunia 2026

Bek veteran Brasil Thiago Silva. (Dok. Fotmob)

JawaPos.com - Usiannya sudah 41 tahun. Namun, Thiago Silva masih punya harapan untuk bermain di Piala Dunia 2026. Harapan itu disampaikan langsung oleh pelatih timnas Brasil Carlo Ancelotti.  

Pelatih asal Italia itu menyebut, dirinya lebih percaya pada kualitas dan pengalaman ketimbang usia yang tertera di paspor.

Ancelotti bahkan memberikan pujian penuh kepada bek yang saat ini membela FC Porto itu. Berbicara kepada media Prancis L’Equipe, Ancelotti menegaskan bahwa ia tidak mendiskriminasi pemain yang lebih tua jika mereka masih tampil di level tertinggi

"Saya tidak pernah melihat tanggal lahir di paspor. Semua pemain Brasil dapat bercita-cita untuk masuk dalam daftar Piala Dunia. Tidak masalah jika dia berusia 41 tahun,’’ tutur Ancelotti kepada Goal.  ‘’Jika dia layak berada di sana, dia akan berada di sana. Usia bukanlah masalah,’’ timpalnnya 

Dia lalu memberikan contoh beberapa pemain gaek yang masih bisa bersinar di level elite.

‘’Lihat Paolo Maldini, yang hampir berusia 39 tahun ketika memenangkan final Liga Champions, atau Luka Modric, yang berusia 40 tahun hari ini,’’ lanjutnya. 

