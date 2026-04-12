John Herdman Diuji di Piala AFF 2026, Mampukah Akhiri Kutukan Runner-up Timnas Indonesia?

JawaPos.com - Turnamen Piala AFF selalu punya tempat spesial di hati pencinta sepak bola Indonesia. Meski bukan agenda resmi FIFA, ajang ini sudah menjadi barometer kekuatan tim-tim Asia Tenggara. Pada edisi 2026 yang dijadwalkan berlangsung 24 Juli hingga 26 Agustus, harapan kembali membuncah untuk Timnas Indonesia.

Sejak pertama kali digelar pada 1996 saat masih bernama Piala Tiger, Indonesia belum juga mencicipi gelar juara.

Enam kali tampil di final, enam kali pula langkah Skuad Garuda terhenti di posisi runner-up. Sebuah catatan yang membuat publik menyebutnya sebagai “kutukan” yang belum terpecahkan hingga kini.

Kini, harapan itu bertumpu pada pelatih anyar, John Herdman. Sosok pelatih asal Inggris tersebut bukan nama sembarangan.

Ia pernah membawa Kanada tampil di Piala Dunia 2022, sebuah pencapaian yang membuat ekspektasi terhadapnya cukup tinggi.

Namun, jalan menuju gelar juara tidak akan mudah. Pada Piala AFF 2026 nanti, Indonesia hampir dipastikan tidak bisa diperkuat sejumlah pemain yang berkarier di Eropa seperti Jay Idzes, Calvin Verdonk, hingga Kevin Diks. Absennya mereka disebabkan turnamen ini berada di luar kalender resmi FIFA.

Situasi ini membuat Herdman harus memaksimalkan potensi pemain yang berkompetisi di dalam negeri, khususnya di kasta tertinggi, Super League.

Nama-nama seperti Thom Haye dan Beckham Putra dari Persib Bandung, hingga deretan pemain dari Persija Jakarta seperti Rizky Ridho, Witan Sulaeman, dan Jordi Amat, diprediksi akan menjadi tulang punggung tim.

Pengamat sepak bola nasional, dikutip melalui kanal YouTube Nusantara TV milik Ronny Pangemanan, menilai peluang Indonesia tetap terbuka lebar meski tanpa pemain diaspora. Ia percaya kualitas pemain lokal tidak kalah bersaing di level Asia Tenggara.