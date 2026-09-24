Riset Tiga Kampus Patahkan Mitos soal Melinjo dan Asam Urat, Hadirkan Solusi Pangan Sehat

Kolaborasi Universitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas Pancasila, dan Politeknik Negeri Media Kreatif, berhasil mewujudkan hilirisasi riset terapan yang berdampak bagi UMKM. (Istimewa)
JawaPos.com - Kolaborasi lintas institusi pendidikan tinggi yang melibatkan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Universitas Pancasila (UP), dan Politeknik Negeri Media Kreatif (Polimedia), berhasil mewujudkan hilirisasi riset terapan.
Hasil riset berdampak langsung bagi sektor usaha kecil.
Inovasi komprehensif ini dipamerkan dalam ajang Gelar Riset Hasil Inovasi Pendidikan Jarak Jauh Universitas Terbuka (GALERI PJJ-UT) 2026 dengan mengusung tema Beyond Innovation: Riset Berkualitas, Dampak Meluas.
Sinergi ini menghasilkan berbagai produk hilirisasi yang telah mengantongi pelindungan hukum resmi berupa Paten Granted.
Itu mencakup paten formula pangan fungsional, desain industri mesin, hingga Hak Cipta (HKI) untuk implementasi langsung pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Selama ini, pemanfaatan tanaman melinjo (Gnetum gnemon) kerap terkendala mitos publik yang mengaitkannya langsung dengan pemicu asam urat.
Melalui riset kolaboratif, peneliti dan inventor utama dari Universitas Muhammadiyah Jakarta Endang Rudiatin berhasil mematahkan mitos tersebut secara ilmiah.
”Berdasar analisis kandungan melinjo terbukti kaya akan senyawa aktif gnetisin dan gnetana yang memiliki khasiat tinggi sebagai antioksidan alami. Konsumsi olahan melinjo yang tepat terbukti mampu membantu meningkatkan kesehatan tubuh, serta berperan dalam pencegahan diabetes dan obesitas,” kata Endang.
Formulasi ini telah diuji coba pada segmen wirausaha mahasiswa dan pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam bentuk biskuit sehat.
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