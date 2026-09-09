Dosen Unair Airlangga Pribadi Wafat saat Menulis Riset tentang Soekarno

Airlangga Pribadi Kusman (kanan) semasa hidup. (Instagram @airlanggapribadi)
JawaPos.com – Kepergian Dosen FISIP Universitas Airlangga (Unair), Airlangga Pribadi Kusman di usia 49 tahun, berlangsung begitu mendadak.
Saat tumbang menjelang wafat, Angga, sapaan akrabnya, tengah menulis artikel riset tentang Soekarno di kedai kopi di Jalan Sabang, Jakarta.
Hal itu disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria melalui tulisannya.
Ia menuturkan, Angga tiba di Jakarta dari Surabaya menggunakan kereta api dan turun di Stasiun Gambir. Karena hari masih pagi, ia beranjak menuju kedai kopi tersebut.
Di situ, Angga memesan kopi dan kudapan untuk sarapan. Sembari menunggu sang istri, Lia, yang sedang mengantarkan anak mereka sekolah di Pamulang, Angga membuka laptop.
Ia melanjutkan menulis makalah tentang Soekarno. Tulisan tersebut merupakan artikel riset yang dikerjakannya bersama Vijay Prashad, sejarawan dan intelektual asal India.
Saat sedang menulis, Angga tiba-tiba bangkit dari tempat duduknya. Tubuhnya terlihat sempoyongan sebelum akhirnya terjatuh.
“Laptopnya masih terbuka ketika Angga bangun dari tempat duduknya di kedai itu, dan lalu berdiri sempoyongan, dan akhirnya jatuh,” ujar Didik, sahabat Angga di Penerbit GDN, seperti dikutip dari tulisan Nezar.
Angga kemudian ditemukan penjaga kedai dalam kondisi tergeletak di lantai. Penjaga kedai juga menghubungi pihak keluarga setelah mengetahui kondisi Angga.
Ambulans kemudian datang dan membawa Angga ke unit gawat darurat RSPAD Gatot Subroto.
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Jawa Pos
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