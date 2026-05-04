Hardiknas, Rektor UI Dorong Ciptakan Pendidikan yang Bermutu dan Inklusif

JawaPos.com - Pendidikan tidak dibangun dari tebalnya laporan, tetapi dengan partisipasi semesta seluruh elemen pendidikan untuk menghasilkan pembelajaran yang terukur dan mendalam, riset yang solutif, serta inovasi yang relevan dan signifikan.

Dalam acara Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026, Rektor Universitas Indonesia (UI), Prof. Dr. Ir. Heri Hermansyah, ST., M.Eng., IPU menyatakan, momentum Hardiknas tepat untuk menghadirkan pelayanan pendidikan yang bermutu, inklusif, dan berdampak nyata.

Amanat tersebut sejalan dengan pidato yang disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Prof. Brian Yuliarto, yang menitikberatkan pada perlunya pembaruan berkelanjutan di perguruan tinggi agar ilmu pengetahuan tetap relevan dengan perkembangan zaman, serta sesuai dengan gagasan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto di bidang pendidikan guna menyongsong Indonesia Emas 2045.

Rektor turut menambahkan bahwa perluasan dan pemerataan akses terhadap pendidikan tak cukup jika tidak ditopang oleh peningkatan kualitas pelayanan yang mumpuni. UI sebagai perguruan tinggi terbaik tanah air harus senantiasa beradaptasi dengan perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi, serta terbuka terhadap kolaborasi yang menghasilkan inovasi dan solusi bagi bangsa.

“Seiring dengan hal tersebut, perguruan tinggi juga harus terus beradaptasi melalui pembaruan berkelanjutan agar ilmu yang diajarkan senantiasa relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masa depan. Upaya itu diperkuat melalui kolaborasi yang melahirkan solusi,” kutip Prof. Heri dari pesan Mendiktisaintek Brian Yuliarto saat memimpin langsung jalannya upacara peringatan di lapangan Gedung Rektorat Kampus UI Depok, pada Senin (4/5).

“Menguatkan Partisipasi Semesta, Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”, tema Hardiknas 2026 menegaskan bahwa peningkatan mutu pendidikan adalah tanggung jawab yang harus dipikul bersama oleh seluruh elemen bangsa, yang membutuhkan partisipasi semesta untuk menghadirkan ruang akademik yang inklusif dan berdampak nyata.

Rektor UI juga menekankan pentingnya pengembangan taman sains dan teknologi (science techno park) sebagai jawaban perguruan tinggi terhadap tantangan keilmuan yang hadir, serta memberikan apresiasi kepada dedikasi para pendidik yang mengabdikan diri hingga ke tapal batas negeri.

Upacara Hardiknas 2026 di UI turut dihadiri oleh jajaran pimpinan universitas, dosen, dan tenaga kependidikan. Kehadiran seluruh elemen sivitas akademika memperkuat komitmen UI untuk terus menjadi institusi pendidikan tinggi terkemuka yang menghasilkan solusi nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat luas.