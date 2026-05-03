Mantan Kiper Persebaya Surabaya Buka Suara! Dimas Galih Ungkap Kondisi Ruang Ganti PSBS Biak

Dimas Galih Pratama bongkar kondisi skuad PSBS Biak kalah usai telak dari Persebaya Surabaya. (PSBS)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya tampil garang saat menghadapi PSBS Biak pada pekan ke-31 Super League, Sabtu (2/5/2026) sore WIB. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, tim Green Force menang telak dengan skor 4-0 tanpa balas.
Kemenangan ini bukan sekadar tiga poin bagi Persebaya Surabaya, tetapi juga menjadi pukulan telak bagi PSBS Biak. Hasil tersebut memastikan tim asal Papua itu resmi terdegradasi ke Championship Division musim depan.
PSBS Biak kini hanya mengoleksi 18 poin dan maksimal hanya bisa mencapai 27 poin hingga akhir musim. Jumlah itu sudah tak mampu mengejar Madura United yang berada di batas aman dengan 29 poin.
Di sisi lain, Persebaya Surabaya terus menjaga konsistensi di papan atas klasemen. Tim kebanggaan Bonek itu kini mengoleksi 51 poin dan menempati posisi keempat.
Meski menang besar, jalan Persebaya Surabaya tak sepenuhnya mulus sejak awal laga. Babak pertama berlangsung cukup alot dengan kedua tim belum mampu mencetak gol.
Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-54 lewat aksi Milos Raickovic. Sepakan jarak jauhnya tak mampu dibendung kiper PSBS Biak dan membuka keunggulan tuan rumah.
Hanya berselang lima menit, Raickovic kembali mencatatkan namanya di papan skor. Gol keduanya membuat Persebaya Surabaya unggul 2-0 dan mulai menguasai jalannya pertandingan.
Dominasi Green Force semakin terlihat di paruh akhir laga. Pada menit ke-76, Rivera sukses mencetak gol ketiga setelah memanfaatkan umpan Bruno Paraiba.
Gol penutup lahir pada menit ke-82 melalui kerja sama Bruno Moreira dan Rivera. Skor 4-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan.
Di balik kekalahan telak itu, sorotan justru datang dari penjaga gawang PSBS Biak, Dimas Galih Pratama. Mantan kiper Persebaya Surabaya itu akhirnya buka suara terkait kondisi timnya.
