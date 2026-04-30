Dimas Choirul, ARM
Kamis, 30 April 2026 | 20.10 WIB

UI Kokoh di Puncak Nasional, Naik ke 19 Asia Tenggara dalam Pemeringkatan THE 2026

Universitas Indonesia (UI) kembali menegaskan dominasinya sebagai kampus terbaik di Tanah Air dengan mempertahankan peringkat pertama nasional dalam Time Higher Educatio (THE) Asia University Rankings 2026.

 

JawaPos.com – Universitas Indonesia (UI) kembali menegaskan dominasinya sebagai kampus terbaik di Tanah Air dengan mempertahankan peringkat pertama nasional dalam Time Higher Educatio (THE) Asia University Rankings 2026. Tak hanya itu, UI juga mencatat kenaikan posisi ke peringkat 19 di Asia Tenggara, menandai penguatan daya saingnya di tingkat regional di tengah ketatnya persaingan perguruan tinggi Asia.
 
Dalam THE Asia University Rankings 2026, UI mencatat sejumlah capaian indikator, antara lain Teaching (52,9), Research Environment (25,7), Research Quality (42,3), Industry Income (60,4), dan International Outlook (63,9). Peningkatan pada indikator industry income mencerminkan semakin kuatnya kolaborasi UI dengan sektor industri, serta keberhasilan dalam mendorong hilirisasi riset dan penciptaan dampak nyata bagi masyarakat.
 
Sejak 2019, UI secara konsisten menempati peringkat pertama di Indonesia dalam THE Asia University Rankings. Pada 2025, UI juga mempertahankan posisi tersebut di antara 43 perguruan tinggi Indonesia yang masuk pemeringkatan, sekaligus menjaga peringkat di Asia (201–250). Tren ini menunjukkan konsistensi kinerja sekaligus penguatan posisi UI di tingkat regional.
 
Rektor UI, Prof. Dr. Ir. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng., IPU, menyampaikan bahwa capaian ini mencerminkan konsistensi dan komitmen Universitas Indonesia dalam meningkatkan kualitas pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat. Kenaikan peringkat di Asia Tenggara menunjukkan bahwa upaya penguatan kolaborasi, inovasi, dan hilirisasi riset yang dilakukan mulai memberikan dampak nyata.
 
 
“Perubahan metodologi THE yang semakin menekankan pada kualitas dan dampak riset menjadi tantangan sekaligus peluang bagi UI untuk terus berbenah. Ke depan, UI akan terus memperkuat ekosistem riset yang berorientasi pada kualitas dan dampak, memperluas kemitraan global, serta memastikan bahwa setiap inovasi yang dihasilkan mampu memberikan nilai tambah bagi pembangunan bangsa dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
 
Tahun ini, THE Asia University Rankings menilai 929 perguruan tinggi dari 36 negara/kawasan di Asia berdasarkan lima indikator utama, yaitu Teaching, Research Environment, Research Quality, Industry Income, dan International Outlook, dengan total 18 indikator kinerja.
 
Capaian ini menegaskan UI sebagai universitas yang kompetitif secara global dan relevan bagi pembangunan. Melalui penguatan riset berkualitas, kolaborasi strategis, dan hilirisasi inovasi, UI akan terus menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat serta mendorong solusi atas tantangan nasional dan kawasan Asia.
 
 

Editor: Mohamad Nur Asikin
