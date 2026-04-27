Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

ILUSTRASI: Koperasi Merah Putih Desa Plosowahyu, Lamongan. (Dok. Radar Lamongan)
JawaPos.com - Pemerintah membuka 35.476 lowongan pekerjaan untuk jabatan manajer Koperasi Merah Putih hingga 24 April 2026. Dengan adanya lowongan kerja ini, masyarakat mulai mencari tahu besarnya upah yang akan diberikan kepada seseorang yang bekerja sebagai manajer Koperasi Merah Putih.
Dikutip Radar Semarang (Jawa Pos Group), lowongan kerja ini merupakan bagian dari program strategis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang dirancang untuk meningkatkan perekonomian di tingkat desa serta komunitas nelayan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyebutkan bahwa program ini menjadi prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto.
Keberhasilan program ini menurut Zulkifli tergantung pada kualitas SDM, terutama para pegawai yang akan mengelola operasional di lapangan.
Manajer ini pasti penting perannya, karena perannya itu untuk membantu koperasi kita.
"Karena kalau kali ini koperasi tidak berhasil karena taruhannya terlalu besar," ujar Zulkifli dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan pada Rabu, 15 April 2026.
Dari total 35.476 tenaga kerja yang menggunakan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), sebanyak 30.000 orang akan diangkat sebagai Manajer Koperasi Desa Merah Putih yang didukung oleh PT Agrinas Pangan Nusantara.
Sementara itu, 5.476 posisi lainnya dialokasikan untuk mengelola program Kampung Nelayan Merah Putih yang dijalankan oleh PT Agrinas Jaladri Nusantara. Masa kerja awal pekerja tersebut berlangsung selama dua tahun.
"Setelah dua tahun bekerja di BUMN, mereka akan bergabung dalam koperasi desa Merah Putih," kata Zulkifli.
Sebagai unit bisnis yang mencakup berbagai sektor dan program nasional, Koperasi Merah Putih dijalankan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengelola.
