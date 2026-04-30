UI Teken LoI dengan Tiongkok, Dorong Pengembangan Animasi dan Game 

JawaPos.com - Universitas Indonesia (UI) terus memperkuat posisinya dalam jejaring pendidikan tinggi global melalui penandatanganan Letter of Intent (LoI) dengan Shanghai Cangyou Culture Co., Ltd. Kesepakatan ini berlangsung dalam rangkaian Peresmian Pusat Penelitian dan Pengembangan Animasi dan Game Indonesia–Tiongkok yang berlangsung di Shanghai, Sabtu (25/4).

Penandatanganan dilakukan oleh Rektor UI, Prof. Dr. Ir. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng., IPU, dan Komisaris Utama Shanghai Cangyou Culture Co., Ltd., Chen Zhilong. Melalui kerja sama ini, Shanghai Cangyou berperan sebagai mitra strategis UI dalam pengembangan pendidikan, termasuk membuka peluang bagi mahasiswa Tiongkok untuk menempuh pendidikan degree maupun non-degree di UI.

Menurut Prof. Heri, kesepakatan ini menjadi langkah awal dalam membangun kerangka kolaborasi akademik yang komprehensif antara kedua institusi. Tidak hanya berfokus pada penguatan pendidikan, kerja sama ini juga diarahkan untuk memperluas kolaborasi lintas bidang sekaligus memperdalam pemahaman budaya antara Indonesia dan Tiongkok.

“Kedua pihak akan mengembangkan berbagai inisiatif secara terintegrasi. UI akan menghadirkan kurikulum, tenaga pengajar, dan sistem sertifikasi untuk mendukung pelatihan bagi mahasiswa, profesional industri, hingga aparatur pemerintah di Tiongkok. Di saat yang sama, akses terhadap kursus daring, kursus terbuka, serta program mikrosertifikat UI akan diperluas bagi peserta didik di Tiongkok, termasuk melalui penjajakan mekanisme transfer kredit,” ujarnya.

Sementara itu, Chen Zhilong melihat kemitraan ini sebagai peluang untuk menghubungkan ekosistem pendidikan dan industri kreatif kedua negara. Baginya, UI adalah mitra penting dalam mengembangkan talenta global di bidang animasi dan game, sehingga kolaborasi ini tidak hanya memperkuat pertukaran akademik, tetapi juga membuka peluang pengembangan proyek kreatif bersama yang berdaya saing internasional.

Shanghai Cangyou Culture Co., Ltd. bergerak di bidang pengembangan animasi dan game, juga penyelenggaraan kegiatan budaya internasional. Perusahaan ini mengembangkan berbagai proyek joint research and development (R&D) lintas negara—termasuk kolaborasi animasi dan game Indonesia–Tiongkok—serta aktif menyelenggarakan festival, promosi konten kreatif digital, dan menjalin kemitraan lintas industri hiburan.

Kerja sama dengan UI akan diperkuat dengan pertukaran akademisi dan riset bersama. Mobilitas akademik juga ditingkatkan melalui kunjungan mahasiswa dan dosen, penyelenggaraan kuliah umum, lokakarya, serta pameran seni yang melibatkan institusi pendidikan dan lembaga seni dari kedua negara.

Tak hanya itu, dalam ranah industri kreatif, UI dan Shanghai Cangyou berkomitmen membangun platform global dengan menyelenggarakan “Kompetisi Internasional Seni dan Kreativitas Digital Indonesia–Tiongkok”. Inisiatif ini diharapkan menjadi ruang kolaborasi bagi talenta muda untuk berinovasi dan berjejaring di tingkat internasional.

Ke depannya, kemitraan ini juga akan menyediakan pelatihan dan konsultasi untuk pihak Tiongkok yang ingin memasuki pasar Indonesia—termasuk dalam aspek pengelolaan ketenagakerjaan, riset konsumen, serta hubungan kelembagaan dengan pemerintah. Keduanya membangun mekanisme komunikasi jangka panjang melalui pembentukan kantor perwakilan kerja sama.

Seluruh langkah strategis ini dilakukan untuk memperkuat peran UI sebagai institusi pendidikan tinggi yang responsif terhadap perkembangan global, khususnya di sektor industri kreatif digital. UI berharap kolaborasi ini mendorong pertukaran pengetahuan dan inovasi, sekaligus memperluas kontribusi UI dalam membangun ekosistem pendidikan dan industri kreatif yang berdaya saing global.