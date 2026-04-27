Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 27 April 2026 | 15.40 WIB

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

Ilustrasi kuliner lontong balap khas surabaya. (Dok. Jawa Pos)

 
JawaPos.Com - Kota Surabaya dikenal sebagai surganya kuliner khas Jawa Timur yang kaya rasa dan penuh sejarah. 
 
Salah satu hidangan legendaris yang wajib dicoba adalah kuliner khas lontong balap.
 
Perpaduan lontong, tauge, lentho, tahu goreng, dan kuah gurih yang disajikan dengan sambal dan kecap. 
 
Rasanya sederhana, namun justru di situlah letak keistimewaannya: autentik, merakyat, dan selalu bikin kangen.

Menariknya, lontong balap bisa ditemukan di berbagai sudut kota, mulai dari warung kaki lima hingga kedai legendaris yang sudah berdiri puluhan tahun. 
 
Harga yang ditawarkan pun sangat bersahabat, menjadikannya kuliner favorit semua kalangan. 
 
Dilansir dari Google Maps, inilah tujuh rekomendasi kedai lontong balap di Surabaya yang rasanya autentik dan wajib kamu coba.
 
1. Lontong Balap Garuda Pak Gendut

Lontong Balap Garuda Pak Gendut merupakan salah satu ikon kuliner Surabaya yang sudah sangat terkenal dan legendaris. 

Kedai ini berlokasi di Jalan Kranggan No.60, kawasan Sawahan, yang dikenal sebagai salah satu pusat kuliner di kota ini. 

Setiap harinya, tempat ini selalu dipadati pengunjung yang ingin mencicipi cita rasa lontong balap yang autentik.

Seporsi lontong balap di sini disajikan dengan komposisi lengkap, mulai dari lontong yang dipotong kecil, tauge segar yang renyah, tahu goreng, serta lentho yang gurih. 

Kuahnya memiliki rasa khas yang kuat dengan aroma bawang putih yang dominan, menciptakan sensasi hangat yang menggugah selera. 

Sambalnya pun bisa disesuaikan, mulai dari pedas ringan hingga pedas yang cukup menggigit.

Harga yang ditawarkan sangat ramah di kantong, berkisar antara Rp15.000 hingga Rp25.000 per porsi. 

Dengan porsi yang cukup besar, hidangan ini sangat mengenyangkan dan cocok dinikmati kapan saja.

Dengan cita rasa yang konsisten dan lokasi yang strategis, Lontong Balap Garuda Pak Gendut menjadi pilihan utama bagi pecinta kuliner yang ingin menikmati hidangan khas Surabaya.

2. Lontong Balap Pak Gendut Cabang

Lontong Balap Pak Gendut Cabang menjadi alternatif bagi kamu yang ingin menikmati cita rasa legendaris tanpa harus antre panjang. 

Kedai ini berada di Jalan Prof. Dr. Moestopo, yang juga dikenal sebagai salah satu kawasan ramai di Surabaya

Lokasinya yang strategis membuatnya mudah diakses oleh berbagai kalangan.

Menu yang disajikan tetap mempertahankan cita rasa khas dari pusatnya. 

Kuah lontong balap terasa gurih dengan aroma rempah yang kuat, sementara lentho yang disajikan memiliki tekstur yang pas, tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembek. 

Artikel Terkait
Ada Demo Ojol di Surabaya, Warga Diminta Hindari Jalan Ini Agar Tak Terjebak Macet - Image
Surabaya Raya

Ada Demo Ojol di Surabaya, Warga Diminta Hindari Jalan Ini Agar Tak Terjebak Macet

Selasa, 28 April 2026 | 18.37 WIB

Wisata Kuliner Surabaya: 8 Rujak Cingur Legendaris yang Wajib Dicicipi dengan Cita Rasa Khas Jawa Timur - Image
Kuliner

Wisata Kuliner Surabaya: 8 Rujak Cingur Legendaris yang Wajib Dicicipi dengan Cita Rasa Khas Jawa Timur

Selasa, 28 April 2026 | 16.25 WIB

10 Tempat Makan Rawon Enak di Surabaya yang Banyak Direkomendasikan, Legendaris dan Punya Cita Rasa Autentik - Image
Kuliner

10 Tempat Makan Rawon Enak di Surabaya yang Banyak Direkomendasikan, Legendaris dan Punya Cita Rasa Autentik

Selasa, 28 April 2026 | 14.21 WIB

Terpopuler

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya - Image
1

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya

2

7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC

3

Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya

4

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

5

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

6

Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez

7

15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan! 

8

17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!

9

10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik

10

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

