7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

Kota Surabaya dikenal sebagai surganya kuliner khas Jawa Timur yang kaya rasa dan penuh sejarah.

Salah satu hidangan legendaris yang wajib dicoba adalah kuliner khas lontong balap.

Perpaduan lontong, tauge, lentho, tahu goreng, dan kuah gurih yang disajikan dengan sambal dan kecap.

Rasanya sederhana, namun justru di situlah letak keistimewaannya: autentik, merakyat, dan selalu bikin kangen.



Menariknya, lontong balap bisa ditemukan di berbagai sudut kota, mulai dari warung kaki lima hingga kedai legendaris yang sudah berdiri puluhan tahun.

Harga yang ditawarkan pun sangat bersahabat, menjadikannya kuliner favorit semua kalangan.

Dilansir dari Google Maps, inilah tujuh rekomendasi kedai lontong balap di Surabaya yang rasanya autentik dan wajib kamu coba.

1. Lontong Balap Garuda Pak Gendut

Lontong Balap Garuda Pak Gendut merupakan salah satu ikon kuliner Surabaya yang sudah sangat terkenal dan legendaris.

Kedai ini berlokasi di Jalan Kranggan No.60, kawasan Sawahan, yang dikenal sebagai salah satu pusat kuliner di kota ini.

Setiap harinya, tempat ini selalu dipadati pengunjung yang ingin mencicipi cita rasa lontong balap yang autentik.

Seporsi lontong balap di sini disajikan dengan komposisi lengkap, mulai dari lontong yang dipotong kecil, tauge segar yang renyah, tahu goreng, serta lentho yang gurih.

Kuahnya memiliki rasa khas yang kuat dengan aroma bawang putih yang dominan, menciptakan sensasi hangat yang menggugah selera.

Sambalnya pun bisa disesuaikan, mulai dari pedas ringan hingga pedas yang cukup menggigit.

Harga yang ditawarkan sangat ramah di kantong, berkisar antara Rp15.000 hingga Rp25.000 per porsi.

Dengan porsi yang cukup besar, hidangan ini sangat mengenyangkan dan cocok dinikmati kapan saja.

Dengan cita rasa yang konsisten dan lokasi yang strategis, Lontong Balap Garuda Pak Gendut menjadi pilihan utama bagi pecinta kuliner yang ingin menikmati hidangan khas Surabaya.

2. Lontong Balap Pak Gendut Cabang

Lontong Balap Pak Gendut Cabang menjadi alternatif bagi kamu yang ingin menikmati cita rasa legendaris tanpa harus antre panjang.

Kedai ini berada di Jalan Prof. Dr. Moestopo, yang juga dikenal sebagai salah satu kawasan ramai di Surabaya.

Lokasinya yang strategis membuatnya mudah diakses oleh berbagai kalangan.

Menu yang disajikan tetap mempertahankan cita rasa khas dari pusatnya.