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Nanda Prayoga
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19.58 WIB

Arista Group Buka 20 Diler BYD dan Danza, Perkuat Jaringan Kendaraan Energi Baru

Grand Opening 20 diler BYD &amp; Danza Arista. (Nanda Prayoga/JawaPos.com) - Image

Grand Opening 20 diler BYD &amp; Danza Arista. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)

JawaPos.com - Pangsa pasar kendaraan energi baru atau New Energy Vehicle (NEV) di Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Peningkatan itu membuat Arista Group percaya diri meresmikan 20 diler baru BYD dan Danza yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia untuk memperluas akses pasar dan layanan purnajual. 

Hingga September 2026, kendaraan energi baru disebut telah menguasai sekitar 26 persen pasar otomotif nasional, naik dari sekitar 2 persen pada 2023.

Dengan ekspansi tersebut, Arista Group kini memiliki lebih dari 45 lokasi diler di Indonesia.

Jaringan baru itu mencakup wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatra, Kepulauan Riau, hingga Kalimantan.

Salah satu fasilitas yang diresmikan adalah Arista BYD & Danza PIK 2 di Kabupaten Tangerang, Banten.

Diler yang berada di kawasan Pantai Indah Kapuk 2 tersebut menawarkan layanan 3S, yakni sales, service, dan spare parts.

Chairman Arista Group Hartono Sohor mengatakan, pembukaan jaringan baru tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam mendukung peralihan menuju penggunaan kendaraan energi baru di Indonesia.

"20 diler baru di Indonesia bukan sekadar ekspansi bisnis, melainkan wujud nyata kesiapan Arista Group bersama BYD dan Danza untuk memimpin revolusi energi hijau secara masif dan mendekatkan mobilitas masa depan bagi masyarakat Indonesia,” kata Hartono di Kabupaten Tangerang, Jumat (16/10).

Sementara itu, Vice President BYD Co., Ltd. sekaligus General Manager BYD Asia-Pacific Automotive Sales Business Department dan President BYD Japan, Liu Xueliang, menyebut Indonesia sebagai salah satu pasar strategis BYD di kawasan Asia-Pasifik.

Editor: Bayu Putra
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