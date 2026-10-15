Penjualan Mobil Januari-September 2026: BYD Tembus 5 Besar, Honda Terlempar

JawaPos.com - Peta persaingan industri otomotif Indonesia mengalami perubahan selama sembilan bulan pertama 2026.

Di tengah dominasi Toyota dan Daihatsu, merek mobil asal China, BYD, berhasil menembus lima besar penjualan ritel nasional. Sebaliknya, Honda harus puas berada di posisi keenam setelah penjualannya mengalami penurunan cukup dalam.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) yang dikutip Kamis (15/10/2026), penjualan ritel mobil sepanjang Januari-September 2026 memperlihatkan dinamika persaingan antarmerek.

Toyota masih mempertahankan posisi sebagai merek dengan penjualan mobil terbanyak di Indonesia. Sementara itu, BYD mencatat pertumbuhan penjualan yang signifikan dan berhasil masuk ke jajaran lima besar.

Perubahan juga terlihat pada posisi Wuling. Merek yang sebelumnya kerap masuk dalam daftar 10 besar penjualan mobil nasional tersebut kini berada di peringkat ke-12.

Toyota Masih Memimpin, Daihatsu Membuntuti

Toyota mempertahankan posisi pertama dengan penjualan ritel mencapai 194.519 unit sepanjang Januari-September 2026. Angka tersebut meningkat 3,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dengan capaian tersebut, Toyota menguasai sekitar 28,8 persen pangsa pasar mobil nasional.

Daihatsu menempati posisi kedua dengan penjualan 109.376 unit, tumbuh 9 persen dibandingkan periode Januari-September 2025. Pangsa pasarnya mencapai sekitar 16,2 persen.