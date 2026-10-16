Menyimak Fitur BYD Racco, Model Kei Car yang Segera Masuk Indonesia

JawaPos.com - Pasar mobil listrik mungil berpotensi semakin ramai jika BYD Racco hadir di Indonesia. Mobil listrik bergaya kei car khas Jepang ini menawarkan desain kotak yang kompak, kapasitas empat penumpang, serta jarak tempuh hingga 320 kilometer berdasarkan pengujian WLTC.

Dengan perkiraan harga mulai Rp238 jutaan di Jepang, BYD Racco berpeluang menarik perhatian konsumen yang membutuhkan mobil listrik untuk aktivitas perkotaan.

Dimensinya yang kompak dirancang untuk mendukung mobilitas di kawasan perkotaan, terutama ketika pengemudi harus menghadapi jalan padat dan keterbatasan ruang parkir.

BYD Racco memiliki panjang 3.395 mm, lebar 1.475 mm, dan tinggi 1.800 mm. Sementara itu, jarak sumbu rodanya mencapai 2.520 mm.

Dengan konfigurasi tersebut, Racco menawarkan bentuk bodi yang relatif pendek dan ramping, tetapi memiliki atap tinggi untuk menunjang ruang kabin.

Mempunyai kapasitas bagasinya berkisar 280 liter hingga 1.372 liter, bergantung pada konfigurasi kursi dan pengaturan ruang penyimpanan.

Kombinasi dimensi ringkas dan ruang kabin yang fungsional menjadi salah satu daya tarik kendaraan jenis ini.

Bagi konsumen perkotaan, ukuran kendaraan yang tidak terlalu besar dapat membantu ketika bermanuver atau mencari tempat parkir.

Meski demikian, daya tarik BYD Racco di Indonesia nantinya juga akan bergantung pada harga jual, kelengkapan fitur, serta kesesuaiannya dengan kebutuhan konsumen lokal.

Dari sisi teknis, BYD Racco menggunakan motor listrik jenis Permanent Magnet Synchronous Motor dengan penggerak roda depan atau Front-Wheel Drive (FWD).