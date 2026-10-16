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Antara
Jumat, 16 Oktober 2026 | 17.33 WIB

Simak Perubahan BYD Danza D9 Terbaru yang Punya Baterai 115 kWh

BYD Denza D9 terbaru mendapat baterai Blade generasi kedua. (Antara)
BYD Denza D9 terbaru mendapat baterai Blade generasi kedua. (Antara)

JawaPos.com - BYD memperbarui MPV listrik premiumnya, Danza D9, dengan peningkatan performa, teknologi baterai, hingga fitur kenyamanan dan keselamatan.

Salah satu pembaruan utama adalah penggunaan Blade Battery generasi kedua yang mendukung teknologi pengisian daya ultra cepat atau BYD Flash Charging.

Melalui pembaruan tersebut, New D9 diklaim mampu menempuh jarak hingga 730 kilometer berdasarkan standar NEDC. Model terbaru ini dipasarkan di Indonesia dengan harga Rp 1,08 miliar.

Head of Product PT BYD Motor Indonesia Bobby Bharata mengatakan, penyempurnaan dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan berkendara. Sejak diperkenalkan pada 2025, Danza D9 telah digunakan lebih dari 10.000 konsumen di Indonesia.

“Kami rasa ada yang perlu kami lakukan untuk peningkatan di New D9. Tujuannya adalah supaya kita bisa memberikan kenyamanan berkendara yang lebih baik,” kata Bobby melansir dari Antara, Jumat (16/10).

Baterai Lebih Besar, Jarak Tempuh Bertambah

New D9 menggunakan Blade Battery generasi kedua berkapasitas 115 kWh, meningkat sekitar 11 persen dibandingkan model sebelumnya.
Tenaga maksimumnya juga naik menjadi 340 kW atau setara 462 PS.

Angka tersebut bertambah 110 kW dibandingkan generasi sebelumnya. Dari sisi jarak tempuh, New D9 diklaim mampu melaju hingga 730 kilometer berdasarkan standar NEDC.

Jarak tersebut meningkat 130 kilometer dari model sebelumnya yang memiliki jangkauan 600 kilometer.

Salah satu pembaruan penting pada New D9 adalah dukungan terhadap teknologi BYD Flash Charging. Teknologi pengisian daya ultra cepat ini diperkenalkan di Indonesia bersamaan dengan New D9 dan Z9 GT.

BYD mengklaim Flash Charging mampu mengisi baterai dari 10 persen hingga 70 persen hanya dalam lima menit. Sementara itu, pengisian dari 10 persen hingga 97 persen diklaim membutuhkan waktu sembilan menit.

Teknologi tersebut menjadi pembeda penting dibandingkan model BYD dan Denza yang menggunakan Blade Battery generasi sebelumnya, yang belum mendukung kemampuan pengisian daya dengan kecepatan serupa.

Meski demikian, kecepatan pengisian aktual dapat dipengaruhi sejumlah faktor, termasuk kondisi baterai, suhu, dan kemampuan fasilitas pengisian daya.

Suspensi dan Fitur Kabin Ditingkatkan

Pembaruan New D9 juga menyasar kenyamanan penumpang melalui teknologi DiSus-C Intelligent Damping Body Control System.

Sistem ini menyesuaikan peredaman suspensi untuk membantu mengurangi guncangan dan menjaga stabilitas kendaraan.

Di dalam kabin, MPV listrik ini dibekali 16 speaker premium Devialet. Fitur kursi pijat juga ditingkatkan dari empat titik pada model sebelumnya menjadi 10 titik, dengan pilihan mode dan tingkat tekanan yang dapat disesuaikan.

New D9 turut dilengkapi fitur Automatic Seat Layout Adjustment. Sistem tersebut memungkinkan konfigurasi kursi disesuaikan untuk kebutuhan empat penumpang, tujuh penumpang, atau tujuh penumpang dengan ruang bagasi penuh.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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