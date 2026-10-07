Honda Mulai Bangkit, Ini Daftar 10 Merek Mobil Terlaris September 2026

Mobil Toyota Veloz Hybrid melintasi jalanan di Yogyakarta. (TAM)
JawaPos.com - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) telah merilis data penjualan mobil pada September 2026. Menariknya, Honda terus menunjukkan tren positif dengan kenaikan penjualan.
Adapun Honda berada pada posisi 7 brand otomotif terlaris pada September 2026 dengan penjualan 3.466 unit. Hasil ini tampak meningkat dari penjualan bulan lalu dengan angka 3.177 unit.
Meski begitu, posisi teratas masih ditempati Toyota dan Daihatsu. Toyota meraih penjualan 21.877 unit sedangkan Daihatsu 11.558 unit. Keduanya memiliki angka penjualan yang berbeda jauh dari para pesaingnya.
Pada posisi tiga masih milik BYD dengan penjualan 6.031 unit sekaligus menjadikannya sebagai brand otomotif asal Tiongkok terlaris di Indonesia.
Posisi empat dan lima kembali ditempati brand Jepang yakni Suzuki dengan penjualan 5.316 unit dan Mitsubishi Fuso 4.725 unit.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Zidane Ingin Menang di Stade de France
Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis
Prediksi Skor Skotlandia vs Slovenia di UEFA Nations League: Duel Sengit Rawan Imbang
Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP
Koordinator BEM UI Diserang OTK di Tebet Jaksel, Sempat Diancam Bunuh
Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Kazakhstan vs Kepulauan Faroe: Duel Tim Papan Bawah Sulit Diprediksi
Prediksi Skor Luksemburg vs Bulgaria di UEFA Nations League: The Lions Jemawa Bisa Curi Poin
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022