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Nanda Prayoga
Rabu, 7 Oktober 2026 | 23.53 WIB

Honda Mulai Bangkit, Ini Daftar 10 Merek Mobil Terlaris September 2026

Mobil Toyota Veloz Hybrid melintasi jalanan di Yogyakarta. (TAM) - Image

Mobil Toyota Veloz Hybrid melintasi jalanan di Yogyakarta. (TAM)

JawaPos.com - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) telah merilis data penjualan mobil pada September 2026. Menariknya, Honda terus menunjukkan tren positif dengan kenaikan penjualan.

Adapun Honda berada pada posisi 7 brand otomotif terlaris pada September 2026 dengan penjualan 3.466 unit. Hasil ini tampak meningkat dari penjualan bulan lalu dengan angka 3.177 unit.

Meski begitu, posisi teratas masih ditempati Toyota dan Daihatsu. Toyota meraih penjualan 21.877 unit sedangkan Daihatsu 11.558 unit. Keduanya memiliki angka penjualan yang berbeda jauh dari para pesaingnya.

Pada posisi tiga masih milik BYD dengan penjualan 6.031 unit sekaligus menjadikannya sebagai brand otomotif asal Tiongkok terlaris di Indonesia.

Posisi empat dan lima kembali ditempati brand Jepang yakni Suzuki dengan penjualan 5.316 unit dan Mitsubishi Fuso 4.725 unit.

Editor: Diar Candra
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