Beli Innova Zenix Hybrid Terbaru, Berapa Potensi Penurunan Harga dalam 3 Tahun?

JawaPos.com - Harga jual kembali menjadi salah satu pertimbangan penting sebelum membeli mobil hybrid, termasuk Toyota Kijang Innova Zenix.

Jika nantinya hadir versi facelift dengan baterai CATL, bagaimana perkiraan depresiasi atau penurunan harga bekasnya dalam beberapa tahun ke depan?

Pertanyaan tersebut menarik karena Innova Zenix memiliki posisi kuat di segmen MPV keluarga.

Sementara itu, penggunaan baterai dari produsen berbeda berpotensi memunculkan pertanyaan konsumen mengenai biaya perawatan, ketersediaan suku cadang, hingga nilai jual kembali.

Namun, perlu dicatat bahwa penggunaan baterai CATL pada Innova Zenix facelift tertentu belum dapat dipastikan hanya berdasarkan kerja sama Toyota dengan CATL.

Sebagai informasi, pada April 2026, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) mengumumkan investasi Rp 1,3 triliun untuk memperkuat produksi baterai kendaraan elektrifikasi bersama CATL.

Kerja sama tersebut mencakup pengembangan kemampuan produksi baterai, termasuk sel dan modul di Indonesia. Namun, pengumuman itu tidak secara spesifik memastikan bahwa Innova Zenix facelift akan menggunakan baterai CATL.

Berapa Estimasi Depresiasi Innova Zenix Facelift? Untuk memperkirakan harga bekas Innova Zenix facelift, pendekatan yang bisa digunakan adalah simulasi berdasarkan persentase penurunan harga dari nilai pembelian awal.

Sebagai acuan, harga New Kijang Innova Zenix Hybrid EV di wilayah Jakarta, Bekasi, dan Banten pada Juli 2026 berada mulai Rp 475,4 juta untuk tipe G HV CVT.