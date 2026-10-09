Toyota Gandeng FAW dan GAC untuk Percepat Pengembangan Mobil Listrik dan Teknologi Pintar

Logo Toyota di salah satu gedungnya. (Quartz)

JawaPos.com - Toyota Motor Corp. menandatangani kerangka kerja sama strategis dengan dua produsen otomotif milik negara Tiongkok, China FAW Corp. dan Guangzhou Automobile Group (GAC), untuk mempercepat pengembangan kendaraan listrik dan teknologi mobil pintar.

Dilansir dari Kyodo, Jumat (9/10), kesepakatan tersebut diumumkan pada Kamis. Kerja sama ini memperdalam hubungan Toyota dengan kedua perusahaan Tiongkok melalui perusahaan patungan mereka, FAW Toyota Motor Co. dan GAC Toyota Motor Co.

Toyota menghadapi penjualan yang masih lesu di Tiongkok di tengah persaingan yang semakin ketat, terutama akibat meningkatnya produsen kendaraan listrik lokal.

"Dalam kerangka aliansi baru ini, FAW, Toyota, dan GAC akan memanfaatkan kekuatan masing-masing untuk mendukung peningkatan daya saing melalui kolaborasi" antara perusahaan patungan mereka, demikian pernyataan bersama ketiga perusahaan.

Dalam tahap awal, GAC akan mengambil alih 50 persen saham FAW di FAW Toyota melalui penerbitan saham. Langkah tersebut akan menjadikan FAW sebagai pemegang saham strategis utama di GAC.

Pada tahap berikutnya, FAW Toyota dan GAC Toyota akan membentuk aliansi untuk menangani sejumlah fungsi bisnis di perusahaan patungan mereka. Bidang yang dicakup meliputi penelitian dan pengembangan, pengadaan, produksi, serta penjualan.

Ketiga perusahaan menyebut aliansi tersebut sebagai langkah penting untuk memperdalam hubungan kerja sama antara FAW dan GAC.