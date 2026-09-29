Hybrid Makin Diminati, Begini Cara Memilih Chery CSH Sesuai Kebutuhan 

JawaPos.com – Pilihan kendaraan elektrifikasi di Indonesia semakin beragam. Konsumen kini tidak hanya dihadapkan pada mobil bermesin konvensional dan mobil listrik berbasis baterai, tetapi juga memiliki pilihan kendaraan hybrid dengan karakter teknologi dan penggunaan yang berbeda.

Perkembangan tersebut tercermin dari pasar kendaraan hybrid yang terus bertumbuh. Berdasarkan data wholesales Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), penjualan mobil hybrid sepanjang Januari-Juni 2026 mencapai 42.366 unit, meningkat sekitar 47 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 28.817 unit. Pada periode tersebut, kendaraan hybrid juga mencatat pangsa sekitar 9,7 persen dari total pasar otomotif nasional.

Pertumbuhan tersebut membuat pilihan bagi konsumen semakin luas. Namun, semakin banyak pilihan teknologi juga berarti konsumen perlu lebih cermat sebelum menentukan kendaraan yang sesuai. Hybrid tidak lagi cukup dipandang hanya dari sisi tren atau efisiensi bahan bakar, tetapi perlu disesuaikan dengan pola mobilitas masing-masing.

Hal ini penting karena kebutuhan seseorang yang menggunakan mobil terutama untuk aktivitas perkotaan sehari-hari tentu berbeda dengan keluarga yang rutin melakukan perjalanan luar kota. Begitu pula dengan kebutuhan pengguna yang mengutamakan kapasitas penumpang, kenyamanan, performa, maupun fleksibilitas penggunaan.

Karena itu, sebelum memilih SUV hybrid, ada beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan, mulai dari karakter rute, frekuensi penggunaan, jumlah penumpang, hingga anggaran dan prioritas kepemilikan.

Jangan Hanya Ikut Tren Hybrid

Meningkatnya minat terhadap mobil hybrid menunjukkan semakin banyak konsumen yang mulai mempertimbangkan teknologi elektrifikasi dalam memilih kendaraan. Namun, teknologi bukan satu-satunya faktor yang menentukan kecocokan sebuah mobil.

Setiap pengguna memiliki pola mobilitas berbeda. Ada yang lebih banyak menggunakan mobil untuk perjalanan dalam kota, ada yang rutin melakukan perjalanan antarkota, sementara sebagian lainnya membutuhkan kendaraan untuk membawa keluarga sekaligus menunjang berbagai aktivitas.

Karena itu, memilih mobil hybrid idealnya dimulai dengan mengenali pola penggunaan kendaraan.

Untuk penggunaan harian, misalnya, karakter rute dan frekuensi berkendara menjadi pertimbangan penting. Sementara bagi keluarga, jumlah penumpang dan kebutuhan ruang kabin dapat menjadi faktor yang lebih dominan.