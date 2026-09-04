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Dony Lesmana Eko Putra
Sabtu, 5 September 2026 | 00.27 WIB

Teknologi REEV Chery J6T CSH: Motor Listrik Tetap Jadi Penggerak Utama

Chery J6T Chery Super Hybrid (CSH) belum dipasarkan meski telah menjalani debut publik di ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026. (Dony/JawPos.com) - Image

Chery J6T Chery Super Hybrid (CSH) belum dipasarkan meski telah menjalani debut publik di ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026. (Dony/JawPos.com)

JawaPos.com - Istilah kendaraan elektrifikasi kini semakin beragam. Konsumen tidak hanya dihadapkan pada HEV, PHEV, dan BEV, tetapi juga mulai mengenal teknologi REEV (Range-Extended Electric Vehicle).

Salah satu model yang membawa teknologi tersebut di Indonesia adalah Chery J6T CSH. Mobil ini diperkenalkan Chery pada GIIAS 2026 sebagai SUV dengan sistem REEV yang menawarkan pengalaman berkendara seperti mobil listrik, tetapi memiliki fleksibilitas lebih untuk perjalanan jauh.

Lantas, apa sebenarnya perbedaan REEV dengan hybrid biasa dan bagaimana cara kerjanya?

Kenali Dulu Perbedaan HEV, PHEV, BEV, dan REEV

Secara sederhana, BEV (Battery Electric Vehicle) merupakan mobil listrik murni yang seluruh energinya berasal dari baterai. Tidak ada mesin bensin sebagai sumber tenaga.

Sementara HEV (Hybrid Electric Vehicle) menggabungkan mesin pembakaran internal dengan motor listrik. Sistem kendaraan dapat mengatur penggunaan keduanya sesuai kondisi berkendara.

Adapun PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) memiliki baterai yang lebih besar dan dapat diisi melalui sumber listrik eksternal. Mobil bisa digunakan dalam mode listrik untuk jarak tertentu sebelum sistem hybrid mengambil alih.

Nah, REEV memiliki pendekatan yang berbeda, motor listrik menjadi penggerak utama roda.

Mesin bensin tidak digunakan untuk menggerakkan roda secara langsung, melainkan berfungsi sebagai generator untuk menghasilkan listrik ketika energi baterai mulai berkurang.

Inilah yang membuat REEV terasa berbeda dibandingkan hybrid konvensional.

Bagaimana Cara Kerja REEV pada Chery J6T CSH?

Cara kerja sistem REEV sebenarnya cukup mudah dipahami. Saat baterai masih memiliki energi yang cukup, Chery J6T CSH bergerak menggunakan motor listrik. Energi dari baterai dialirkan ke motor untuk memutar roda.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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