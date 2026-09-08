Jangan Kaget, Calon Pembeli Mobil Chery akan Dilayani Robot Humanoid di Dealer

JawaPos.com - Robot humanoid Mornine yang dikembangkan oleh AiMOGA Robotics, perusahaan robotika milik Chery, mulai digunakan untuk mendukung layanan di dealer kendaraan.

Lokasi dealer kendaraan yang mendapat dukungan dari Moine adalah di Indonesia, Malaysia, dan Afrika Selatan. Kendati demikian, perusahaan teknologi asal Tiongkok itu belum menyampaikan informasi terperinci mengenai jumlah, jenis, dan lokasi-lokasi layanan dealer kendaraan yang telah menggunakan dukungan robot humanoid tersebut.

Menurut pernyataan Chery, Mornine bisa menjalankan sejumlah fungsi di lingkungan layanan ritel otomotif, seperti menerima tamu, memandu pengunjung, memberikan pelayanan konsultasi, dan mendukung interaksi dengan pelanggan.

Model penggunaan tersebut menurut perusahaan merupakan bagian dari 100 lebih skenario penggunaan nyata produk dan solusi robotika AiMOGA di berbagai sektor industri di dunia.

Mereka menyebut Mornine sebagai robot humanoid pertama di dunia yang lolos tiga sertifikasi dan standar Uni Eropa yang mencakup aspek perangkat keras dan lunak, yakni CE-MD (Machinery Safety Directive), EN 18031 (Cybersecurity and Data Protection), dan CE-RED (Radio Equipment Directive).

"Bagi AiMOGA Robotics, sertifikasi tidak pernah sekadar menjadi tahapan administratif, melainkan menjadi awal perjalanan sebuah robot menuju penerapan di dunia nyata," kata Presiden Chery International sekaligus Presiden AiMOGA Robotics, Zhang Guibing. "Kami selalu menempatkan keselamatan, keandalan sistem operasional, serta perlindungan data sebagai prioritas utama," imbuhnya.

Robot humanoid Mornine menurut dia telah melalui penilaian pemenuhan standar yang dilakukan oleh TUV Rheinland, lembaga pengujian, inspeksi, dan sertifikasi independen yang diakui secara global.