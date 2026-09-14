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Nanda Prayoga
Selasa, 15 September 2026 | 00.26 WIB

Chery Respons Ajakan Pertamina Bangun Charging Station di GES

PT Chery Sales Indonesia (CSI) memperkenalkan Chery Omoda 5 EV kepada masyarakat Surabaya dan sekitarnya pada GIIAS) Surabaya 2023. - Image

PT Chery Sales Indonesia (CSI) memperkenalkan Chery Omoda 5 EV kepada masyarakat Surabaya dan sekitarnya pada GIIAS) Surabaya 2023.

   

JawaPos.com - Chery Sales Indonesia (CSI) buka suara terkait keinginan PT Pertamina Patra Niaga (PPN) untuk mengajak produsen mobil listrik kembangkan ekosistem EV di Indonesia lewat pembangunan charging station (EV charging) di Green Energy Station (GES).

Budi Darmawan Jantania, Vice Country Director Chery Business Unit, mengungkapkan bahwa pengembangan infrastruktur charging merupakan langkah positif untuk mendukung pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

"Dari sisi Chery, kami terus mengikuti perkembangannya dan melihat bahwa kolaborasi antara pemerintah, industri otomotif, dan pelaku energi akan menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem EV yang semakin kuat," kata Budi saat dihubungi JawaPos.com, Senin (14/8).

Sementara itu, teruntuk rencana atau bentuk kolaborasi secara spesifik, terutama dengan PT Pertamina Patra Niaga (PPN) perlu melihat perkembangan dan pembahasan lebih lanjut.

"Yang penting adalah bagaimana perkembangan infrastruktur charging station dapat memberi kemudahan dan kepercayaan yang lebih besar bagi konsumen mobil listrik," tukasnya.

Sebagai informasi, modernisasi jaringan SPBU melalui konsep Green Energy Station (GES) merupakan upaya perseroan guna meningkatkan portofolio pemanfaatan energi terbarukan.

Ciri khas GES Pertamina sendiri adalah totem dengan warna selendang hijau. SPBU yang sudah bersertifikasi Green Energy Station memiliki standar fasilitas seperti PLTS/solar panel yang terpasang di atap SPBU sebagai pasokan listrik mandiri yang bersih.

Kemudian, menyediakan bahan bakar ramah lingkungan dengan kadar sulfur sangat rendah seperti Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Pertamax Green 95. Serta yang paling penting adalah adanya fasilitas stasiun pengisian kendaraan listrik (SPKLU/EV charging) baik untuk kendaraan roda empat maupun kendaraan roda dua (termasuk battery swap station).

Editor: Estu Suryowati
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