BYD Siapkan Mobil Listrik Supermewah untuk Saingi Rolls-Royce, Ini Bocorannya!

JawaPos.com - Merek yang berfokus pada kendaraan mewah milik BYD, Yangwang, akan segera meluncurkan model baru yang diposisikan lebih tinggi di pasar premium.

Laman Carscoops, melaporkan, BYD tampaknya tidak lagi hanya berfokus menguasai pasar massal dan merebut penjualan dari produsen lama seperti Toyota, Honda, Mazda, Ford, dan lainnya, tetapi juga ingin menarik konsumen brand-brand supermewah seperti Rolls-Royce, Bentley, dan Mercedes-Maybach untuk beralih ke mobil asal Tiongkok tersebut.

Sedan ultra-mewah baru tersebut telah diperlihatkan melalui foto prototipe yang masih disamarkan secara menyeluruh saat menjalani pengujian di sebuah fasilitas misterius.

Seperti Rolls-Royce Phantom, model Yangwang terbaru ini memiliki bodi besar dan tampilan yang mengesankan, memberikan kesan eksklusif yang selama ini belum banyak berhasil dicapai produsen mobil Tiongkok.

Meski masih tertutup kamuflase, bagian depan mobil terlihat akan mengusung gril besar berbentuk tegak serta lampu depan dengan desain yang menyerupai SUV Yangwang U8 saat ini. Di dalam lampu depan tersebut terdapat elemen berbentuk kristal kubus yang menunjukkan keseriusan Yangwang dalam menghadirkan kesan istimewa pada sedan ini, bahkan jika dibandingkan dengan standar mobil Eropa.

Dari sisi samping, jarak sumbu roda mobil terlihat sangat panjang. Namun, belum dapat dipastikan apakah dimensinya akan menyamai Rolls-Royce Phantom versi long-wheelbase.

Meski demikian, terlihat jelas satu fitur yang terinspirasi dari Rolls-Royce, yakni pintu belakang dengan bukaan berlawanan arah atau coach doors. Mobil ini juga memiliki kaca berukuran besar di belakang pilar-C, yang menunjukkan bahwa kenyamanan dan kemewahan penumpang baris kedua akan menjadi salah satu fokus utama.