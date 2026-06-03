Rolls-Royce Spectre Series II Resmi Meluncur, Jarak Tempuh Tembus 628 Km

Rolls-Royce Spectre Series II resmi diperkenalkan dengan jarak tempuh hingga 628 km. (Rolls-Royce)
JawaPos.com - Rolls-Royce kembali menyempurnakan mobil listrik mewah andalannya dengan menghadirkan generasi terbaru Spectre Series II. Model terbaru ini membawa peningkatan signifikan mulai dari performa, efisiensi baterai, hingga pilihan personalisasi yang semakin eksklusif.
Dalam keterangan resmi Rolls-Royce global disebutkan kehadiran Spectre Series II menjadi bukti keseriusan Rolls-Royce dalam mengembangkan kendaraan listrik ultra-mewah tanpa mengorbankan karakter khasnya yang mengutamakan kenyamanan, keheningan, dan kemewahan.
Salah satu sorotan utama adalah peningkatan jarak tempuh hingga 18 persen. Kini Rolls-Royce Spectre Series II mampu menempuh hingga 628 kilometer dalam sekali pengisian daya berdasarkan standar WLTP. Selain itu, waktu pengisian baterai juga diklaim lebih cepat sekitar 14 persen dibanding model sebelumnya.
Tidak hanya lebih efisien, performa mobil listrik ini juga semakin buas. Versi standar kini menghasilkan tenaga hingga 442 kW dengan torsi mencapai 1.015 Nm.
Sementara itu, varian Black Badge Spectre Series II mencatat sejarah sebagai Rolls-Royce paling bertenaga yang pernah dibuat. Melalui fitur Infinity Mode, tenaga yang dihasilkan mencapai 500 kW, sedangkan mode Spirited mampu menghadirkan torsi hingga 1.100 Nm.
Secara desain, Rolls-Royce mempertahankan siluet fastback yang menjadi ciri khas Spectre. Bentuk coupe mewah ini tetap tampil elegan dengan garis bodi yang bersih dan proporsional.
Untuk memperkuat tampilannya, Rolls-Royce menghadirkan warna eksterior baru bernama Ethereal Blue. Selain itu, tersedia desain velg forged alloy berukuran 23 inci dengan pola multi-spoke yang dirancang untuk menghasilkan efek pantulan cahaya layaknya permata.
Setiap velg dikerjakan secara manual hingga enam jam untuk memastikan detail dan kualitas finishing tetap sempurna.
Di bagian interior, Spectre Series II menawarkan berbagai material baru yang memadukan kemewahan dan keberlanjutan. Salah satunya adalah Duality Twill, material berbahan dasar bambu yang pertama kali digunakan pada Spectre.
Material tersebut dihiasi pola bordir eksklusif yang terinspirasi dari simbol dua huruf "R" milik pendiri Rolls-Royce. Untuk menyelesaikan satu set interior Duality Twill, dibutuhkan hingga 2,6 juta jahitan dan sekitar 25 jam pengerjaan.
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