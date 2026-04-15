Cuma 100 Unit di Dunia, Mobil Listrik Super Mewah Rolls-Royce Nightingale Resmi Meluncur

Rolls-Royce perkenalkan Project Nightingale, mobil listrik dua kursi ultra eksklusif. (Rolls-Royce)
JawaPos.com - Rolls-Royce Motor Cars resmi memperkenalkan Project Nightingale, sebuah koleksi Coachbuild terbaru yang menghadirkan interpretasi baru dari kemewahan otomotif modern.
Nama “Nightingale” diambil dari istilah Prancis Le Rossignol, yang berarti burung bulbul, sekaligus merujuk pada rumah para desainer di dekat kediaman musim dingin Sir Henry Royce di French Riviera.
Mobil Listrik Dua Kursi dengan Desain Ikonik
Project Nightingale hadir sebagai mobil dua penumpang dengan atap terbuka (open-top) yang mengusung desain dramatis dan proporsi besar khas Rolls-Royce.
Mobil ini dibangun menggunakan platform aluminium “Architecture of Luxury” dan mengusung sistem penggerak listrik sepenuhnya. Hasilnya adalah pengalaman berkendara yang nyaris tanpa suara—menjadi ciri khas baru mobil listrik ultra mewah.
Desainnya terinspirasi dari mobil eksperimental Rolls-Royce era 1920–1930-an, khususnya lini “EX”, dengan sentuhan gaya Streamline Moderne yang menonjolkan garis halus dan tampilan monolitik.
Produksi Terbatas, Hanya 100 Unit di Dunia
Project Nightingale bukan sekadar konsep biasa. Mobil ini akan diproduksi secara terbatas hanya 100 unit di seluruh dunia, dengan proses pembuatan tangan (coachbuilt) di fasilitas Rolls-Royce di Goodwood, Inggris.
Unit ini juga tidak dijual bebas, melainkan hanya ditawarkan melalui undangan kepada klien terpilih yang memiliki kedekatan khusus dengan brand Rolls-Royce.
Rencananya, pengiriman ke konsumen akan dimulai pada tahun 2028.
